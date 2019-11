Cukrot találtak egy meteoritban

Első ízben mutattak ki ribózt és egyéb cukrokat meteoritokból, ezzel az élet újabb építőeleméről derült ki, hogy Földön kívüli eredetű. A kutatásban japán tudósok és a NASA Goddard Űrcentrumának munkatársai is részt vettek, a vizsgált meteoritminták közül kettőben mutattak ki ribózt, arabinózt és xilózt. Az egyik ilyen meteorit az NWA 801 névre hallgat, a másikat Murchisonnak hívják.

Ez utóbbi egyébként nem először okoz meglepetést a kutatóknak: 1969-ben csapódott a földbe az ausztráliai Murchison városának közelében, és a csillagászok szerint akár a Napnál is idősebb lehet. Már a lelet 2010-es vizsgálatakor felmerült, hogy a földi élet kialakulásához szükséges kémiai anyagokat tartalmazhat, de ez az első eset, hogy ribózt találtak egy nem földi eredetű mintában.

Várják az aszteroidamintát

A NASA közleménye szerint a mostani felfedezés újabb bizonyítékkal szolgálhat az RNS elsőbbségére a DNS-sel szemben: ezt az élet tyúk-tojás rejtélyeként is szokás emlegetni. Az, hogy a DNS-ben található cukorból, a dezoxiribózból nem találtak egyik vizsgált mintában sem, az RNS-ben találhatókból viszont igen, azt is jelentheti, hogy ez utóbbi előbb volt jelen a Földön, mint a DNS, és ez számíthatott az első lökésnek is az élet létrejöttében – magyarázta el Danny Glavin, a tanulmány egyik szerzője.

A japán Tohoku Egyetem asztrokémikusa, Josihiru Furukava szerint hiánypótló felfedezésről van szó, hiszen az aminosavak után az élet újabb fontos építőköve került elő bolygón kívüli forrásból. Bár nem tartják valószínűnek, nem lehet kizárni, hogy a minták károsodhattak, azaz a ribóz földi forrásból került a meteoritokra – bár ez nagyon valószínűtlennek tűnik.

A kutatók további meteoritok vizsgálatát tervezik, közöttük a Ryugu és Bennu aszteroidákról vett mintákét is, ez utóbbiak esetében pedig teljesen kizárt, hogy földi eredetű szennyezés érte volna őket – igaz, még meg kell várniuk azt is, míg a minták megérkeznek a Földre.

