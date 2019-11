Újabb fajt fenyeget a kínai gyógyászat, vészesen fogy a szamár

Öt éven belül eltűnhet a szamarak fele a Földről – állítja egy brit szamárvédő szervezet, a veszély pedig nemcsak a kínai, hanem a globális szamárkészletet is érinti. Az állat bőréből készült kocsonyaféle, nem is beszélve a nassolnivalóként is fogyasztott szamár ízesítésű datolyáról, páratlanul népszerű Kínában, a hatóságok pedig semmit sem tesznek az ország szamárkészletének megóvásáért, sőt, külföldről is elképesztő mennyiségben importálják az állatokat.

A devoni székhelyű Donkey Sanctuary igazgatója, Mike Baker szerint még sosem voltak ekkora veszélyben a szamarak a világon, pedig az állatvédő szervezet már 2017-ben is megkongatta a vészharangot – csak épp azóta sem történt semmi. Az aktivisták a szamarak mellett az emberekért is aggódnak: világszerte félmilliárd ember megélhetését biztosítják szamarak, a legszegényebb országokban ezek az állatok jelentik a közlekedés és az áruszállítás egyik legelterjedtebb módját, ha pedig megeszik őket, jóvátehetetlen károkat okozhatnak ezeknek az afrikai és ázsiai közösségeknek.

Baker szerint a helyzet tragikus: az ázsiai és afrikai szamárkészlet kimerülőben van, de Dél-Amerikában sem jobb a helyzet.

Állítólag mindenre jó

A szamárzselatin gyógyszerészeti neve Colla Corii Asini, és sokféleképpen fogyasztják: a szárított kockákat vízben vagy alkoholban szokták feloldani, és hagyományosan elsősorban vérszegénységre alkalmazzák. A hagyományos elképzelés szerint jót tesz a májnak és a vesének is, de a termékenységre is jó hatással van. A zselatint kozmetikumként is széles körben alkalmazzák, a hagyomány úgy tartja, hogy eltünteti a ráncokat és kisimítja a bőrt.



Bálákban áll a szamárbőr egy kenyai raktárban Fotó: TONY KARUMBA/AFP

Kínában az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a csodaszer népszerűsége, olyannyira, hogy elindult a csempészet is: tízezerszámra vásárolják fel az állatokat Dél-Amerikából és Afrikából hogy aztán embertelen körülmények között vágják le őket. Afrikában a hírek szerint előfordul, hogy elevenen nyúzzák meg az állatokat, hogy kielégítsék a hagyományos gyógyászat igényeit. Egyiptomban ennek hatására tízszeresére növekedett egy élő szamár ára, és miután a csempészek gyakran lopják is az állatokat, azok is komoly veszélybe kerülnek, akiknek a megélhetésük függ tőle. A növekvő kereslet oka valószínűleg a középosztály megerősödése: egyre többen engedhetik meg maguknak a szamárkocsonyát.

Valójában semmire sem jó

A szamárzselatin az egyik legrégebben alkalmazott gyógyszer a hagyományos kínai orvoslásban, már az időszámításunk előtti tizenhatodik században is használták, igaz, régebben főleg sebeket kezeltek vele. A modern gyógyszerészet nem támasztja alá a neki tulajdonított csodálatos hatásokat, sőt, az ellenőrizetlen körülmények között előállított zselatint a csempészek mindenféle káros anyaggal ütik fel őket, a Humane Society International állatvédő szervezet jelentése szerint volt olyan minta, amiben arzént, ólmot és krómot is találtak.