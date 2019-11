Ezer zsebből vérzik a 25 funkciós csodakabát, a Kickstarter történetének legsikeresebb ruhadarabja

Vannak nélkülözhetetlen dolgok az életben, amelyek nélkül nem létezhet KELL Tibor. Ilyen a taktikai szoknya vagy a kapitalizmusra magasról köpő punkokra targetált fémdobozos víz, a Liquid Death. Mint kiderült, a kabát is ilyen, de ha már beruházunk egy jó bomberdzsekibe, elvárható, hogy legalább olyan sokoldalú legyen, mint egy svájci bicska.

Ezt a piaci rést tölti be a Kickstarter mindeddig legtöbb pénzt összegyűjtő ruházati projektje, az abszolút toplistán is az előkelő 42. helyen álló amerikai-indiai vállalkozás, a Baubax kabátja. Egy kabát már önmagában is elég sokféleképpen használható, például rá is lehet ülni, párnának is alkalmas, de ez még semmi – egy sima síbérletnek való zseb vagy egy kapucni pedig aligha tekinthető extrának. A Baubax kabátja viszont rengeteg funkciót ígér: valószínűleg ez a legalaposabban felszerelt kabát a piacon, olyan extrákkal, amelyekről az ember korábban nem is hitte, hogy kell neki, viszont nyilvánvaló, hogy ugyan lehet nélkülük élni, de nem érdemes.

Elhagyhatatlan önfelfújó nyakpárna!

A forradalmi kabát ötlete az indiai származású, az USA-ban élő Yoganshi Shah fejéből pattant ki, amikor azzal szembesült, hogy a férje, Hiral Sanghavi folyton otthon felejti a felfújható nyakpárnáját. Könnyen belátható, hogy ez nem állapot, így a házaspár kifejlesztette a felfújható nyakpárnával összekötött kabátot, de nem állt meg itt: egy gigantikus crowdfunding kampányban összesen körülbelül 11 millió dollárt szedett össze a kabát fejlesztésére. Azoknak, akiknek még ez sem elég, a cég fejlesztett csodálatos, utazásra maradéktalanul alkalmas nadrágokat is, ezekben viszont nem lapul semmi extra, úgyhogy aki tényleg kényelmesen és stílusosan akar utazni, jobban jár, ha kiltet húz a kabáthoz.

A valamiért bombernek hívott dzsekiben, ami udvariasan és némileg eltartott kisujjal viszonyul önmaga bomberségéhez, nem kevesebb mint huszonöt funkció található. Kettő fontos viszont hiányzik: egyrészt a bomberség, így valószínűleg elkerülhetjük, hogy a kétszáz dolláros ruhadarab miatt tatabányai skinheadnek nézzenek Thaiföld felé a business classon, másrészt a vízállóság, de mindent ugye nem lehet elvárni még a minden igényt kielégítő kabátoktól sem. A cég azért azt állítja, hogy a kisebb esőket még bírni fogja a ruhadarab, de egy esőkabátot már nem helyettesít.

Innovatív beépített szemfedő!

Az egyik legnagyobb találmány az alapötlet, a felfújható nyyakpárna, amihez szorosan kapcsolódik a kapucniban egy lehajtható szemfedél, ami udvarias hulláknak és világosban aludni képteleneknek ajánlott (erről az előző verzió egyes felhasználói azt írták, hogy hajlamos kéretlenül is lecsapódni, de ne legyünk telhetetlenek). A nyaknál egy kötélhurok található, ebben helyezhetjük el a fülhallgatónkat. Erre egyébként van két további zseb is, az egyik drótnélküli, a másik zsinóros fülhallgatók számára, hogy ne legyen annyira unalmas és egyhangú az élet, és mindig legyen mit keresni. Ja, és van egy külön zseb füldugóknak is, ha csak natúr akarjuk bedugni a fülünket.

Nélkülözhetetlen dolgok! Fotó: YouTube

Ha ez még mindig nem lenne elég, külön zsebben található egy kulacs, de van olyan zseb is, amibe pont belefér egy doboz kóla. Érdekes és bizonyára hiánypótló kabátkiegészítő a felfújható lábtartó zsámoly, ami jól mutatja azt is, hogy a készítők mindenre gondoltak, még arra is, amire a hétköznapi felhasználó nem: mióta tudom, hogy ilyen is van, egyértelmű, hogy kell.

Kéz befogadására alkalmas forradalmi zseb!

A kabátban van még takaró, egy síppal egybekötött kulcstartó-sörnyitó, beépített kesztyű, sőt, olyan zseb is, ami arra való, hogy az ember beledugja a kezét, és akkor nem fog fázni. Külön zseb áll rendelkezésre a tablethez és az iPhone-hoz, de még a powerbanknak is jutott hely. A villámzáron apró, de sokoldalúan elhagyható toll található, ehhez a kabát első verziójában plusz betétek is voltak, csak a felhasználók ezeket sajnos kimosták. Külön zseb van az útlevélnek, amelyet gondosan úgy fejlesztettek ki, hogy nációtól függetlenül el tudjuk helyezni benne a dokumentumainkat. Az már csak hab a tortán, hogy van külön napszemüvegtartó zseb, mikroszálas törlőkendő; ráadásul egy szupertitkos zseb is helyet kapott a Baubax kabátjában, ahová tetszőleges eszközt, szerszámot lehet rejteni.

Nélkülözhetetlen gumisámli!

Maga a ruhadarab nagyjából egy kilót nyom, ha ehhez hozzávesszük mindazt, amit bele lehet pakolni, vagyis az iPadet, a telefont, a töltőt, a doboz kólát, az útlevelet és a többit, amivel megtömhetjük a zsebeinket, hamar összegyűlik néhány kiló.

A kabát eredetileg 250 dollárba kerül, akciósan már 150 dolláros áron is elérhető, ennek ellenére nem valószínű, hogy gyakran szembejönne az utcán – pedig az, hogy az önfelfújós nyakpárna már két másodperc alatt rendelkezésre áll, abszolút hiánypótlónak tűnik még egy Sashalom-Csömör viszonylatban is, nem beszélve a business classon megtett utakról. Ha más miatt nem is, hát a felfújható lábtartó miatt már teljesen egyértelmű, hogy ez a kabát KELL.

Verdikt:

Ilyen kabát nélkül élni olyan, mint utazó nyakpárna nélkül, egyértelmű, hogy KELL

Mennyi?

150-250 dollár, akciófüggően

Hol adják?

Az okoszsebek Mekkájában, a Baubax saját weboldalán

Mire kell?

Mire nem?

Mennyire kell?

Már a puszta túléléshez is nélkülözhetetlen

Ez itt egy reklám?

Nem, csak KELL.