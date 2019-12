Bemutatták a világ első faluját, amely kizárólag 3D-ben nyomtatott házakból áll

Mexikó déli részén, egy elhagyatott külvárosi területen épp most épül a világ első falva, amelyben kizárólag 3D-ben nyomtatott házak kapnak helyet. A 10 méter széles nyomtatóval készült épületek közül kettőt már be is mutattak: a 46 négyzetméteres házakba kedvező feltételek mellett költözhetnek be a környék legszegényebb családjai.

Fotó: New Story / Joshua Perez

A projekt mögött egy New Story nevű nonprofit szervezet áll, amelyet öt éve alapítottak azért, hogy a mélyszegénységben élő vagy katasztrófa sújtotta embereknek lakhatást biztosítson, részben 3D nyomtatású házakban. A szervezet már több mint 2700 otthont adott át Haititől Bolívián át Mexikóig, javarészt hagyományos épületeket. Két éve álltak össze az Icon nevű texasi építőipari techcéggel, amely kifejlesztette a házak nyomtatására is alkalmas bombabiztos, óriási 3D-nyomtatót.

Fotó: New Story / Joshua Perez

A Vulcan II névre hallgató gép, amely összesen 50 házat készül kinyomtatni, még a vámosoknak is fejtörést okozott: az amerikai-mexikói határon annyira nem tudtak mit kezdeni a sosem látott szerkezettel, hogy három hónapot kellett várni, míg átengedték. A helyszínre érve aztán sikeresen beüzemelték a Vulcan II-t, amely betonkeveréket lövell ki magából, és azt rétegezve építi fel az alapot és a falakat. Az időjárást szoftveresen elemzik, és a keverék összetételét a levegő páratartalmához képest állítja be a gép.

A Vulcan II a helyszínen Fotó: New Story / Joshua Perez

Az első két ház kinyomtatásához mindössze 24 órára volt szükség, de nem a gyorsaság a technológia egyetlen előnye. „A 3D nyomtatás mellett szól a kiváló hőszigetelés, a nullához közeli hulladéktermelés, a gyorsaság, a dizájnban rejlő rengeteg lehetőség, a rugalmasság és az elképesztő költségcsökkenés. Ez nem 10 százalékkal jobb megoldás, hanem tízszer jobb” – mondta az Icon egyik alapítója, Jason Ballard.

Az otthonokban két hálószoba, egy nappali, egy konyha és egy fürdőszoba is található, így jelentősen jobb körülményeket biztosítanak, mint a környékbeli kunyhók – a falu már kiválasztott lakosainak átlagjövedelme havi 23 ezer forint környékén mozog. „A legtöbb családnak most lesz először benti vécéje vagy vezetékes vize” – mondta a Fast Companynek Alexandria Lafci, a New Story társalapítója.

Fotó: New Story / Joshua Perez

A szervezet a földterületet és az infrastruktúrát (új utakat, elektromos hálózatot) biztosító helyi önkormányzattal együttműködve választotta ki a környék 50 leginkább rászoruló családját – az épülő falu pontos helyszínét az ő érdekükben nem árulják el. A családok kamatmentes jelzáloghitelt kapnak, és összesen 400 pesót (kb. 6200 forintot) kell fizetniük havonta, hét éven keresztül – a költségek többi részét a New Storynak adományozó cégek és magánemberek fedezik. Az pedig, hogy miként épül egy ilyen ház, az alábbi videóból legalább részben kiderül:

A házak ki nem nyomtatható részeinek munkálatait illetően egy helyi nonprofittal, az Echale a Tu Casával fogott össze a New Story, hogy a helyi építőipart támogassa.

