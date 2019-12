Svante Thunberg: Greta évekig depressziós volt, de boldoggá tette az aktivizmus

Interjút adott a BBC-nek Svante Thunberg, a 16 éves klímaaktivista, Greta Thunberg édesapja. Mint mondta, szerinte nem volt jó húzás, hogy a lánya vezető szerepbe került a klímaváltozás elleni harcban, és a maga részéről nem támogatja, hogy a lánya nem jár iskolába a klímasztrájk miatt. Miközben Thunberg úgy látja, hogy Greta sokkal boldogabb, amióta aktivista lett, érthetően aggasztja a lányára irányuló gyűlölet.

A BBC Mishal Husain riportert reptette Svédországba, hogy interjút készítsen a két Thunberggel, a Today című Radio 4-es műsor szerkesztője, Sarah Sands emiatt azzal mentegetőzött, hogy már nem volt elég idő más közlekedési eszköz használatára. „De az operatőrünkkel már ott találkoztunk, a Greta és David Attenborough közötti interjút pedig Skype-on szerveztük, mert így tűnt helyesnek.”

Greta és Svante Thunberg, miután 15 nap vitorlázás után partot értek New Yorkban Fotó: KENA BETANCUR/AFP

Thunberg azt mondta, a lánya három vagy négy évig küszködött a depresszióval, mielőtt belevágott volna a klímasztrájk-mozgalomba. „Már nem beszélt, nem járt iskolába”, és aztán megtörtént „minden szülő rémálma” is, amikor a lány már enni sem volt hajlandó.

Hogy javítson az állapotán, az apa igyekezett több időt tölteni Gretával és húgával, Beatával svédországi otthonukban. A lányok anyja, Malena Ernman operaénekes (és az Eurovíziós Dalfesztivál korábbi versenyzője) is szerződéseket mondott le, hogy együtt lehessen a család. Emellett orvosi segítséget is igénybe vettek.

Gretánál négy éve diagnosztizálták az autizmus spektrumzavarok közé tartozó Asperger-szindrómát, amely a lány szerint elősegíti, hogy a megszokott sémákon kívül gondolkodjon.

Greta Thunberg és szülei egy júliusi díjátadón Fotó: Artur Widak/NurPhoto

Az ezt követő években a család elkezdett beszélgetni a klímaváltozásról, beleásták magukat a témába, és Greta egyre nagyobb szenvedéllyel vetette bele magát abba a kérdésbe, hogy hogyan lehet megállítani. Saját szüleit is óriási hipokritáknak nevezte emberi jogi aktivizmusuk miatt. „Azt kérdezte: »kinek az emberi jogaiért álltok ti ki?« – mivel nem vettük elég komolyan a klímaügyeket.”

Az apa szerint Greta abból merítette a maga energiáit, hogy szülei is változtattak a viselkedésükön: az anyja például nem ült repülőre egy idő után, az apja pedig vegán lett. Az apa elkísérte lányát a New York-i, illetve madridi ENSZ-csúcstalálkozókra vezető hajóutakra is. „Megtettem mindezt, tudtam, hogy ez a helyes út. De nem azért tettem, hogy megmentsem a Földet a klímaváltozástól, hanem, hogy megmentsem a gyerekemet” – mondta Svante Thunberg. „Két lányom van, és ami azt illeti, csak ők számítanak nekem. Szeretném, ha boldogok lennének.” Az apa szerint a lány megváltozott, és nagyon boldog lett az aktivizmusnak köszönhetően.

„Az emberek azt hiszik, hogy Greta rendkívüli, mert híres és a többi. De számomra csak egy átlagos gyerek, aki mindenfélére képes, amire a többi ember is. Táncikál, sokat nevet, rengeteget hülyéskedünk – és nagyon is jól érzi magát abban, amiben van.”

Fotó: Artur Widak/NurPhoto

Ugyanakkor mióta az iskolai sztrájk virális jelenséggé vált, a lány rengeteg mocskolódásnak van kitéve „azoktól az emberektől, akik nem akarnak változtatni az életstílusukon a környezet érdekében” – fogalmazott az apa. Greta korábban már kifejtette, hogy „az emberek a külsőm, a ruháim, a viselkedésem és a másságom miatt ócsárolnak”. Az apját különösen a lányáról fabrikált álhírek aggasztják, és persze az azok által kiváltott indulatok.

Hozzátette azonban, hogy Greta „hihetetlenül jól” kezeli a kritikákat. „Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy csinálja, de leginkább nevet rajtuk. Mulatságosnak tartja ezeket.”

Thunberg reméli, hogy azért a jövőben lecsillapodik minden a család körül, Greta pedig visszatér az iskolába. A lány hamarosan 17 éves lesz, akkor már nem lesz szüksége kísérőre az utazásain. „Ha mégis kellek, megpróbálom megszervezni. De azt hiszem, egyre inkább maga fogja megoldani, ami nagyszerű.”

A nagy találkozás Attenborough-val

Ugyanebben a műsorban, mint fentebb utaltunk rá, összehozták Sir David Attenborough és Greta Thunberg nagy találkozását, Skype-on.

A 93 éves természetfilmes egyebek mellett azzal méltatta a lányt, hogy „ráébresztette a világot a klímaváltozásra”, hozzátéve, „elérted, amit sokunknak, akik húsz éve dolgozunk ezért, nem sikerült”. Szerinte Thunberg érte el azt is, hogy a klímaváltozás a legutóbbi brit választások központi témájává vált. Thunberg pedig elmondta Attenborough-nak, hogy az ő munkássága is inspirálta az aktivizmusát.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: