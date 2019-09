A flygskam miatt egyre kevesebbet repülnek a svédek

A globálissá vált Fridays for Future zöldmozgalom elindítója, Greta Thunberg legutóbb napelemes vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy aztán New Yorkban keresetlen szavakkal ossza ki az ENSZ klímacsúcsára összegyűlt államfőket. Svédországban azonban már nem csak ő nem ül repülőre: egyre többen és többen választják a vasúti közlekedést hosszabb utakra is.

A tíz legnagyobb svéd repülőteret üzemeltető Swedavia oldalán elérhető statisztikák szerint a tavaly bevezetett repülési adó mellett a flygskamnak nevezett „repülésszégyen” már nem csak a belföldi járatokon okoz egyre meredekebben csökkenő utasszámot, de a nemzetközi járatokon is 5 százalékos csökkenést mérnek minden egyes hónapban.

Grafika: Tóth Róbert Jónás

Mindeközben a svéd vasúti társaság, az SJ tavaly 5, idén pedig eddig már 8 százalékos emelkedést mutatott ki utasszámában. 2018-ban a svédek 20 százaléka választotta a vonatot a repülés helyett, 2019-ben pedig már 37 százalékuk mondta, hogy környezetvédelmi megfontolásból inkább vonatozik.