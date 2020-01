A futás fiatalít, és erre már tudományos bizonyíték is van

Már a kezdő hosszútávfutók is számíthatnak rá, hogy új hobbijuk révén néhány hónapon belül fiatalodni kezd a szervezetük, legalábbis az ereik. Noha a futást eddig is egészségesnek tartották, most módszeres alapossággal meg is vizsgálták a jótékony hatások mibenlétét.

Több londoni egyetem és kardiológiai központ munkatársa jegyzi a kutatást, amelyben 138 olyan futó ereinek az állapotát vizsgálták, akik életükben először készültek fel és futották le a maratoni távot.

A kezdő futók 21 és 69 éves koruk között vállalkoztak a megmérettetésre, és a felkészülés során átlagosan 10-20 kilométert futottak hetente, fél éven keresztül. A kutatók a vizsgálatban részt vevők főverőér-nyomását mérték meg az edzések, vagyis a futás elkezdése előtt, majd két héttel a maraton lefutása után. A leszálló és felszálló aortaágakon ugyancsak kiszámították az érfalak rugalmasságát.

A kutatók arra jutottak, hogy mindössze fél évnyi edzéssel átlagosan négy évet fiatalodik a futók érrendszere: ereik rugalmasabbá válnak, vérnyomásuk jelentősen csökken. Az idősebb férfi résztvevők és azok, akik a kitűzött távokat lassabb tempóban futották le, nagyobb haszonnal számolhattak, mint a fiatalabbak és a szervezetüket intenzívebb terhelésnek kitevők. A futás azoknak a szervezetére volt a legnagyobb mérhető hatással, akik előtte semmilyen rendszeres mozgást nem végeztek.

Ellentmondó kutatási eredmények

A brit tanulmány konklúziói nemcsak azért érdekesek, mert igazolhatják a hosszútávfutók erőfeszítéseit, hanem azért is, mert teljesen ellentmondanak néhány korábbi vizsgálat végeredményének.

Nemrégiben például John Hagan amerikai szemorvos, aki maga is hosszútávfutó, sok más kollégája korábbi kutatásaira hivatkozva egy egész könyvet írt arról, hogy az intenzív futás következtében hosszú távon nőhet az infarktusveszély. Szerinte ugyanis a szívre nehezedő folyamatos többletterhelés következtében fokozódik a kalciumplakkok lerakódása a szívkoszorúerekben.

