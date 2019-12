Az első hosszú távú kutatás bizonyította, hogy az e-cigi kevésbé ártalmas a dohányzásnál

Bár az elektromos cigaretta használata biztonságosabb, mint a hagyományos dohányzás, az e-cigizőknél 30 százalékkal nagyobb eséllyel alakulnak ki olyan krónikus tüdőbetegségek, mint az asztma, a hörghurut (bronchitis) vagy a tüdőtágulás (emfizéma). Többek között ez derül ki az első olyan hosszú távú kutatás eredményeit bemutató tanulmányból, amelyben az e-cigaretták egészségügyi hatásait vizsgálták.

A kutatás elején, 2013-ban 32 ezer olyan felnőtt egészségügyi adatait vizsgálták meg, akinek nem volt tüdőbetegsége, majd a kutatók 2016-ban újra felmérték az állapotukat. Az American Journal of Preventive Medicine nevű folyóiratban most megjelent tanulmány szerint a régimódi dohányzók még mindig rosszabb helyzetben vannak: az ő esetükben 2,5-ször nagyobb a tüdőbetegségek kialakulásának esélye, mint a füstmentes életet élőknél. Azoknál, akik e-cigit és dohánytermékeket is fogyasztanak, 3,3-szoros ez az esély.

„Ez a tanulmány alátámasztja az e-cigaretták ártalomcsökkentő hatását” – mondta a Time-nak Andy Tan, a bostoni Dana-Farber Rákkutató Intézet e-cigaretták kutatásával foglalkozó munkatársa. Tan szerint a kutatás rámutat arra, hogy a leszokáshoz segítséget tudnak nyújtani az e-cigik, hiszen kevésbé ártalmasak a tüdőre, viszont sokan nem a dohányzás helyett, hanem amellett e-cigiznek, és ezzel növelik a kockázatot a komoly tüdőbetegségek kialakulására.

Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Idén új szakkifejezéssel lett gazdagabb az egészségügy: az EVALI az elektromos cigaretták használatával összefüggésbe hozható tüdőbetegségeket jelöli, amelyekből az amerikai járványügyi hivatal szerint már több mint 2400 esetet jegyeztek fel az Egyesült Államokban – közülük 52 halállal végződött. A hivatal szerint az esetek döntő többsége a THC-tartalmú készítmények fogyasztásából ered, ezért azok használatát nem javasolja, bár az eddigi adatok alapján nem tudták egy adott márkára, gyártóra vagy területre szűkíteni a járvány okozóját.

Már a füvet is elektromosan szívják

Egy másik friss tanulmány azt is megállapította, hogy a fiatalok körében elképesztően népszerűvé vált az e-cigaretta. A kutatásban 14 560 kamaszt kérdeztek meg, és mint kiderült, 75 százalékuk már használt nikotint, marihuánát vagy mindkettőt tartalmazó e-cigit, a magukat e-cigi-függőnek nevező fiatalok aránya pedig egy év alatt 3,6-ról 8 százalékra emelkedett.

A marihuánás e-cigit tekintve még nagyobb a változás. A végzős középiskolások 14 százaléka a közvélemény-kutatást megelőző 30 napban szívott THC-tartalmú e-cigit – ez az arány egy évvel ezelőtt 7,5 százalék volt. A tizedik osztályos tanulók (16-17 évesek) körében 3,4-ről 5 százalékra emelkedett azok aránya, akik naponta szívnak füvet, és a többségük (3 százalék) már nem cigibe tekerve, hanem e-cigaretta formájában él vele.

A fiatalok marihuánafogyasztásának mértéke azonban ennek ellenére viszonylag egyenletes az elmúlt években. Richard Miech, a tanulmány egyik szerzője szerint ez két dolgot jelenthet: vagy áttértek a jointról az e-cigire, vagy egyszerre szívják mindkét változatot – és a jelek az utóbbi felé mutatnak.

Miech szerint bár az utóbbi években egyre kevésbé félnek a fű negatív egészségügyi hatásaitól, mégsem nőtt radikálisan a fogyasztásának mértéke. Ez a szakember szerint főként annak köszönhető, hogy a kamaszok az évek során egyre kevesebbet dohányoznak, és a nem dohányzó fiatalok sokkal kisebb eséllyel próbálják ki a marihuánát is.

