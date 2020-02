Megnyílt az első opiátautomata Kanadában

A drogfüggők biometrikus ujjlenyomatolvasóval azonosíthatják magukat, és így válthatják ki a receptre felírt opiátszármazékokat azokból az automatákból, amelyeket elsőként a kanadai Vancouverben állítottak üzembe Mysafe néven.

Az ötlet Mark Tyndalltól, a Brit Columbia-i Egyetem virológusától származik, aki 2003-ban Észak-Amerikában elsőként hozta létre az úgynevezett belövőszobákat, ahol a drogfüggők biztdon dzronságos körülmények között, orvosi felügyelet mellett, steril fecskendővel adhatták be maguknak az ellenőrzött összetételű kábítószereket. Ezek a szobák lényegesen csökkentették a közös fecskendőhasználatból származó HIV-fertőzések számát és az utcán beszerzett, ismeretlen összetételű anyag használatából eredő halálos kimenetelű eseteket. Az Európában is elterjedt szobák a legnagyobb számban Németországban, Hollandiában és Svájcban találhatók, de a kontinens heroinfővárosának kikiáltott Portugália is részben a belövőszobák segítségével lett úrrá az országot sújtó drogkrízisen.

Van, aki szerint inkább orvos kellene, mint automata

A vancouveri automatákból nem bármilyen opioidot, csak a rendkívül erős fájdalomcsillapítóként ismert hidromorfon-tablettákat lehet vásárolni. Bevezetésük annak a kanadai programnak az újabb eleme, amely a kábítószerhasználat dekriminalizálást tűzte ki célul. Az opiátfüggők a gép megjelenésével nem kényszerülnek rá, hogy a feketepiacon szerezzék be a rendszerint sokszorosan hígított, rossz minőségű, rendkívül drágán árult opiátokat.

A drogautomaták megjelenésével azonban nem mindenki ért egyet. Mark Ujjainwalla, egy ottawai rehabilitációs központ vezető addiktológusa szerint a drogfüggőknek orvosi segítségre lenne szükségük a leszokáshoz. Ehelyett a kanadai kormány a kihelyezett automatákkal megkönnyít az illegális szerekhez való hozzájutást, és így önkéntelenül is támogatja a kábítószer-használatot.

Ujjainwalla attól is tart, hogy az automatákból felvett, biztos forrásból származó, jó minőségű opiátszármazékok előbb utóbb megjelennek majd a feketepiacon, és így elkerülhetetlenné válnak a receptekkel elkövetett visszaélések.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: