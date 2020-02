Több százezer kagyló főtt meg elevenen a szokatlan hőségben Új-Zéland partjainál

Körülbelül félmillió kagyló pusztult el Új-Zélandon, az Északi-sziget partjainál, és a tengerbiológusok attól tartanak, hogy a hosszú időn tartó extrém meleget a kagylón kívül a többi őshonos állat sem bírja majd elviselni. Andrew Jeffs, az Aucklandi Egyetem kutatója szerint ráadásul az állatokat szinte reménytelen megvédeni, a felmelegedés hatására pedig az egész vízi ökoszisztéma megváltozhat.

A kagylók különösen fontos tápláléknak számítanak a parti élővilágban, a kutatók szerint viszont a klímaváltozás hatására egyre sűrűbben következnek majd be hosszabb, forró időszakok, így több kagylófaj akár el is tűnhet Új-Zélandról.

Fogy a kagyló

Hasonló tömeges kihalást figyeltek meg 2019-ben Észak-Kaliforniában: a puhatestűekkel itt is a tartósan megemelkedő hőmérséklet végzett. Jackie Sones, a Bodega Marine Reserve kutatója szerint a korábbiakban is láttak már kagylókihalást a környéken, de azok csak kisebb területeket érintettek, most azonban az egész partvidék tele volt döglött kagylóval. Christopher Harley biológus a jövőben egyre több hasonló eseményre számít.

A probléma az egész világot érinti: Észak-Amerikában 2016 óta vizsgálják a rejtélyes kagylókihalásokat, amelyekben a klímaváltozás mellett valószínűleg valamiféle fertőzés is szerepet játszhat. Tony Goldberg, a Wisconsini Egyetem epidemiológusa szerint épp a kagylók esetében különösen nagy a baj, ha ugyanis ezek eltűnnek, az az egész ökoszisztémára katasztrofális hatással van, legyen szó akár patakról, akár tengervízről.

Az új-zélandi kormány szerint 1982 óta évtizedenként 0,1 és 0,2 Celsius-fok között emelkedik az országban a hőmérséklet, emiatt pedig számos állat eredeti élőhelye elhagyására kényszerül. A kagylók esetében ez nehezen kivitelezhető – ami azt is jelenti, hogy a zöldajkú kagyló (Perna canaliculus) örökre eltűnhet az Északi-sziget partjairól. Az állat húsa különösen kedvelt, és egyre nagyobb piaca van a kereskedelmének is, de az új-zélandi kormány arra figyelmezteti a helyi lakosokat, hogy a mostani tömeges kihalás idején inkább ne csemegézzék fel a túlélőket – amelyek Jeffs szerint a meleg vízben így is halálra vannak ítélve, és „azt sem tudják, mi történik velük".