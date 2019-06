Melegszik a tenger, észak felé terjeszkedik a húsevő baktérium

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint a Vibrio vulnificus, vagy ahogy emlegetni szokták, a húsevő baktérium észak felé terjeszkedik: Amerikában eddig inkább a Mexikói-öbölből érkeztek beszámolók a fertőzésekről, most már a Delaware-öbölben is szaporodnak az ehhez hasonló esetek. Az ok a tengerek felmelegedése, a baktériumnak ugyanis legalább 13 fokos környezetre van szüksége ahhoz, hogy megéljen.

A Vibrio vulnificus kétféleképpen tud fertőzni: nyílt sebbe jutva necrotizáló fasciitist okozhat, ilyenkor a seb környékén lévő szövetek elhalnak, a folyamat gyorsasága miatt hívják a baktériumot „húsfalónak”. A másik veszélyt a tenger gyümölcsei jelentik, a nyers vagy nem kellőképpen hőkezelt kagyló vagy rák is okozhat ugyanis megbetegedést.

A kór általában enyhe lefolyású, de ha elindul a nekrózis, elég magas a halálozási arány – ez főként a krónikus betegségekben szenvedőket fenyegeti. Robert Glatter, a New York-i Lenox Hill kórház orvosa szerint a fertőzés hatására enyhébb esetben a betegek influenzaszerű tüneteket mutatnak, súlyosabb esetben fekete pöttyök és kelések jelennek meg a testen. Ha jelentkezik a nekrózis, Glatter szerint 25 és 35 százalék körül mozog a mortalitás, egy 2015-ös tanulmány szerint pedig akár az 50 százalékot is elérheti.

Nem járvány, de ügyelni kell rá

A baktérium terjedéséről szóló friss tanulmány szerzői arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a Vibrio vulnificus megjelenésére már ott is számítanunk kell, ahol eddig még hírét sem hallották, igaz, tömeges megbetegedésekre azért még nem kell számítani: a New Yersey-i Cooper University kórházban 2008 és 2016 között mindössze egy ilyen esetet regisztráltak, 2017-ben és 2018-ban már öt ilyen megbetegedést jegyeztek fel.

Rákászcsónak a Chesapeake-öbölben Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A tengeriélelmiszer-fogyasztás miatti halálesetek közül a Vibrio vulnificus okozta fertőzés a leggyakoribb, ráadásul a baktérium egyre több antibiotikummal szemben rezisztens. A melegedő vizek miatt még ott is nagyobb fertőzésveszélyre kell számítani, ahol a betegség viszonylag már eddig is gyakorinak számított: eredetileg május és október között van a főszezon, de ez Craig Baker-Austin tengerbiológus szerint kitolódik.

Annak ellenére, hogy a baktérium terjed, még mindig kifejezetten ritkának számítanak a vibrio okozta halálesetek, de Katherine Doktor, a tanulmány egyik szerzője szerint épp ezért fontos tudatosítani az orvosokban, hogy már nem csak valami egzotikus kórról van szó. Stephen Spann, a Houstoni Orvosi Egyetem dékánja is fontosnak tartja, hogy a kórházak tudjanak a problémáról, bár úgy gondolja, hogy mindössze öt eset alapján korai lenne azt állítani, hogy a baktérium terjedésének köze lenne a klímaváltozáshoz – azt mindenesetre ő sem javasolja, hogy nyílt sebekkel induljunk úszni a Mexikói-öbölben.

