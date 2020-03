Két év múlva jöhet a valódi halálsugár

A halálsugarak régóta izgalomban tartják az emberiséget: a legenda szerint Arkhimédész vágott bele a fejlesztésbe i.e. 212-ben, a projekt pedig azóta is folytatódik. Jó 2200 évvel a görögök első lépései után úgy néz ki, hogy lassan összejön, ami sem a náciknak, sem a briteknek nem: az amerikai hadsereg 2022-ben már hadrendbe is állíthatja a sugárfegyvert.

Az új fegyvertől a háború átalakulását várják: a sugárfegyvert ugyanúgy lehet védekezésre használni, mint támadásra, ráadásul ahhoz képest, hogy a hagyományos rakéták milyen irtózatosan drágák, a technika még olcsónak is számít. A lézer további előnye, hogy nem kell hozzá lőszer sem.

Az Egyesült Államok korábban is kísérletezett lézerfegyver fejlesztésével, a legutóbbi nagy projektet 2011-ben zárták le, addigra 16 év alatt ötmilliárd dollárt költöttek rá, mégsem bizonyult átütő sikernek. Végül 2014-ben az Egyesült Államok haditengerészete sikerrel alkalmazta a lézerfegyvert drónok és hajók ellen – olyannyira, hogy a tesztet végző USS Ponce hadihajó kapitánya engedélyt kapott arra, hogy éles helyzetben is bevethesse a fegyvert.

Kisebb célpontokra már most is jó

A hadsereg most egy másik hadihajón, a Preble rombolón kísérletezik a fegyverrel, amelytől azt várják, hogy a drónokon és egyéb hajókon kívül védelmet nyújt majd az ellenséges repülők ellen is. Neil Thurgood altábornagy szerint ez már nem erődemonstráció, és nem is valami távoli cél, mint a hidegháború idején, hanem gyakorlatilag a jelen technikája. A mostani fejlesztések keretében gépkocsira, hajóra és repülőre is telepítenek majd lézerfegyvereket. A fegyvereket először a Stryker harckocsikra szerelik fel, és a drónok elleni védekezésben várnak tőlük különösen nagy áttörést.

Thomas Karr, a Pentagon irányítottenergia-részlegének vezetője szerint az eddigi lépések is bizakodásra adnak okot: míg a Ponce-ra telepített lézer még csak 30 kilowattos volt, a Preble lézere már 60 kilowattos teljesítményre volt képes, a harckocsikra tervezett, „harcászatilag releváns teljesítményt nyújtó” lézerek pedig 50 kilowattosak.

Karr szerint 2022-re a lézerek teljesítménye eléri majd a 300 kilowattot is – Thurgood éppen arra az évre jelölte ki a nagy amerikai hadászati reform idejét.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: