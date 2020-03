Komplex becsléseket is képesek elvégezni a hiperintelligens új-zélandi keák

A keák (Nestor notabilis) meglepően komplex becsléseket tudnak végezni, ehhez pedig statisztikai, fizikai és szociális információkat is fontolóra vesznek, mielőtt döntést hoznának – derült ki az Aucklandi Egyetem frissen megjelent kutatásából.

A hegyvidék bohócaként is emlegetett kea eddig elsősorban kíváncsi természetéről és tolvaj hajlamáról volt ismert – előszeretettel lopja le az autók ablaktörlőit, illetve hasítja ki a turisták hátizsákját ennivalót keresve –, a juhtenyésztő farmerek körében pedig arról, hogy éles csőrével zsírdarabokat csíp ki az állatokból. A bagolypapagáj-félék közé tartozó keákat a kártékonyságuk miatt irtani kezdték, a faj ma már veszélyeztetettnek számít.

A kutatók hat fogságban tartott példánnyal kísérleteztek: a madaraknak narancssárga és fekete tokeneket mutattak: ha a keák a feketét választották, jutalmat kaptak, ha pedig a narancssárgát, nem kaptak semmit. A tokeneket ezután összekeverték és egy befőttesüvegbe helyezték, majd húztak közülük egyet, a keák pedig inkább azt a kezet választották, amellyel abból az üvegből húztak, amiben több fekete token volt található.

Fotó: Tobias Bernhard Raff/Biosphoto

A madarak még abban az esetben is ezt az opciót választották, ha csak nagyon csekély eltérés volt a különböző színű tokenek számában, már az is feltűnt nekik, ha 63 fekete és 57 narancssárga volt az üvegben. A keák azt is megfigyelték, hogy ki adja nekik a tokeneket, és inkább azokhoz húztak, akiknél gyakrabban találtak feketét. Korábban csak főemlősöknél figyeltek meg hasonló viselkedést.



Ügyesebbek, mint a majmok

Amalia Bastos, a kutatós vezetője szerint ez arra utal, több különböző információforrást képesek összegezni annak ellenére, hogy a madarak és a főemlősök agya között elég nagy a különbség. Alex Taylor, a kutatás másik résztvevője szerint a madarak a teszten még a főemlősöknél is jobb eredményeket értek el.

Irene Pepperberg, a Harvard papagájszakértője szerint az valóban igaz, hogy a keák a jelek szerint megértik a jutalom és a token színe közötti összefüggéseket, de arra nem lát bizonyítékot, hogy valódi statisztikai ismereteket mutatnának, és annak alapján hoznának döntést.

Bastos szerint a kutatás amellett, hogy sokat elárul a papagájokról, a mesterséges intelligencia területén hozhat jelentős eredményeket: könnyen lehet, hogy a jövő robotjai a madaraktól fogják megtanulni, hogy hogyan hangolhatják össze a különböző forrásokból származó információkat, és hozhatnak olyan döntéseket, amelyek a lehető legjobban hasonlítanak a hétköznapi józan ésszel meghozott ítéletekre.

