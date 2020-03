Már a temetéseken sem érdemes személyesen részt venni

Az egész világon végigsöprő COVID-19-járvány az élet számos területén komoly változásokat követelt, Új-Zélandtól az Egyesült Államokon át Magyarországig betiltották a tömegrendezvényeket, de sok esetben már az öt főnél nagyobb találkozókat is – ezzel is lassítva a vírus terjedését.

Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC azt ajánlja a házasulandóknak és az elhunytaknak, hogy az esküvőket halasszák el, a temetéseket pedig inkább online, élő adásban nézzék végig a hozzátartozók, az ilyen jellegű eseményeken egyébként sem egyszerű megtartani a biztonságos két méteres távolságot.

Az amerikai temetkezési vállalkozók szövetségéhez eljuttatott közleményében a CDC kitér arra az esetre is, ha az elhunyt a COVID-19-be halt bele, ilyenkor a jelenlegi ismeretek szerint a kellő higiéniás előírások betartásával maga a holttest veszélytelen. A szövetség szerint a temetkezési vállalkozók nem is annyira a holtak, hanem sokkal inkább az élők miatt aggódnak, a résztvevők ugyanis egymást és őket is megfertőzhetik.

Nincs esküvő, nincs temetés

A járvány vuhani kitörése után Hongkongban koporsóhiány lépett fel: a kormány bezáratta a koporsókészítő üzemeket a vírus terjedése miatt, a vuhani temetkezési vállalkozók pedig arra panaszkodtak, hogy mindössze két-három óra alvásra jut idejük egy nap. A CDC az USA-ban arra kéri a megemlékezőket, hogy ha lehet, halasszák el a szertartást, és egy későbbi időpontban, a temetés után tartsák meg.

Nem a temetkezés az egyetlen iparág, ami belerokkanhat a koronavírusba: sorra maradnak el az esküvők is az egész világon. Ott, ahol még nem tiltották be a hasonló rendezvények megtartását, a házasulandók ráadásul komoly etikai dilemmával néznek szembe: ha a kormány ajánlása ellenére mégis megtartják a lagzit, terjeszthetik a kórt, ha nem, bőven egymillió forintnak megfelelő összegnek mondhatnak búcsút.

Akármilyen rendezvényről van szó, a WHO, a CDC és az érintett országok kérése továbbra is az, hogy aki teheti, ne menjen emberek közé, csak a legszükségesebb okoknál fogva menjen ki az utcára, és sorra maradnak el a hagyományosan nagyobb tömeget megmozgató koncertek, rendezvények is, ezeket, a temetésekhez hasonlóan, egyes esetekben online lehet követni.