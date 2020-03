A Szabó Ervin Könyvtár is bezár a koronavírus miatt

Március 12-től nem látogatható a Szabó Ervin Könyvtár, az ide tervezett rendezvények elmaradnak, a kölcsönzés szünetel. Az intézkedés a fővárosi központi könyvtár mellett a fiókkönyvtárakat is érinti. Azt, hogy a könyvtárakba tervezett rendezvények elmaradnak, már tegnap óta lehetett tudni, a bezárásról azonban csak csütörtökön döntött a főváros vezetése.

A könyvtár mellett a fővárosi fenntartású múzeumok is zárva tartanak további intézkedésig, ahogyan a budapesti fenntartású mozik sem fogadnak látogatókat. Betiltották a 100 főnél nagyobb közönséget vonzó beltéri rendezvények szervezését is, ez egyebek mellett számos koncertet és színházi előadást is érint.

A könyvfesztiválnak is annyi

Az április 23-tól 26-ig tervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált is későbbi időpontra tolják, ennek részleteiről a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése későbbre ígért tájékoztatást. Nem ez az egyetlen könyvfesztivál, amelynek megártott a vírus terjedése: a lipcsei és a londoni könyvvásárokat már korábban elhalasztották, ez utóbbit azért, mert a kiállítók sorra mondták vissza a helyfoglalásukat. A budapesti rendezvény 500 főnél nagyobb közönséget vonzó kültéri fesztiválnak számít, így az operatív törzs szerdai rendelkezéseinek értelmében nem lehet megrendezni, míg hatályban vannak a koronavírus terjedése miatti intézkedések.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a döntés ugyan súlyosan érinti a fővárosi intézményhálózatot, de meg kell tenni ezeket a lépéseket annak érdekében, hogy a járványveszélyt a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni tudják. Karácsony hozzátette: a reggeli csúcsforgalom további pandémiás kockázatot jelent, így arra kéri a munkáltatókat, hogy tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést, vagy legalábbis kezeljék rugalmasabban a dolgozók beosztását. A főpolgármester szerint a csúcsforgalom problémáját nem oldaná meg a gyakoribb járatindítás sem, ehhez ugyanis a főváros nem rendelkezik elegendő járművel.

Elmarad az április nyolcadikai kezdettel megrendezendő Madách Nemzetközi Színházi Találkozó is, a Nemzeti Színház tájékoztatása szerint, amelyben szerda óta nem fogadnak látogatókat. Az elmaradt előadásokra szóló jegyeket a vásárlók becserélhetik, a találkozóra váltott jegyek pedig egy későbbi időpontra lesznek érvényesek – írja a Népszava.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatása szerint március 26-ig nem fogadnak olvasókat, az ez alatt az idő alatt lejárt kölcsönzéseket a könyvtár automatikusan meghosszabbítja, késedelmi díjat nem számol fel, az online hozzáférhető szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek majd.