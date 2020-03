Jane Goodall a szobafogságból: Együtt túljutunk ezen, és megtanuljuk, mi az igazán fontos a világon

Pénteken angliai otthonából, ahogy mondta, „szobafogságból” küldött videóüzenetet Jane Goodall 85 éves primatológus.

A főemlőskutatót sokkolja és szomorúsággal tölti el a COVID-19-járvány, sokat gondol a betegekre és hozzátartozóikra; az önzetlenül dolgozó orvosokra és ápolókra; az ellenszert fáradhatatlanul kereső kutatókra; a recesszió miatt elbocsátottakra és arra, hogy a járvány teljes iparágakat befolyásol negatívan, különösen ami a turizmust és a közlekedési szektort illeti.

„Most a legjobb, amit tehetünk a járvány lassításáért, az elkülönülés. Én is hallgattam az orvosomra és a barátaimra, és szobafogságban maradtam” – mondta Goodall, hozzátéve, hogy észak-amerikai körútja elhalasztása miatt szomorú, de muszáj volt meglépnie, „mert még annyi mindent szeretnék csinálni, egészségesnek kell tehát maradnom”. Hozzátette, az önkéntes karanténnal nemcsak magát védi, hanem mindenki mást is, hiszen a vírus tünetek nélkül is továbbadható. „Úgyhogy ha lehetőséged van rá, tarts velem abban, hogy nem mégy közösségbe. Ne fogj kezet – bár egy könyökpacsi megengedhető –, és persze ne felejts el kezet mosni.”

Goodall számára öröm az ürömben, hogy az új koronavírus terjedése újranyitotta a párbeszédet a vadállatok elejtésének, csempészésének és elfogyasztásának veszélyeiről. Felidézte, hogy a SARS-hoz és a HIV-hez hasonlóan a SARS-CoV-2 is állatról terjedt az emberre, és arra intett, hogy a főemlősökkel is kerülni kell a kontaktust, különösen a csimpánzokkal, amelyek DNS-e 99,6 százalékban egyezik az emberével. A kutató szerint a kínai kormány dicséretesen gyorsan reagált azzal, hogy betiltotta a vadállatok táplálkozási célú tenyésztését, csempészetét és kereskedelmét. Goodall reméli, hogy a korlátozás nemcsak a húsuk kedvéért elejtett vadállatokra fog vonatkozni, hanem azokra is, amelyeknek azért kell elpusztulniuk, mert a kínai tradicionális orvoslásban gyógyerőt tulajdonítanak nekik. A kínai eset legyen példa minden ország számára, ahol vadállatokat zsákmányolnak ki ilyen vagy olyan céllal, legyen az gyógyászat, szafarizás, állatkísérletek vagy divat. „Ha ezt szabályoznák, legalább egyféle okát kiiktathatnák egy jövőbeli világjárványnak” – érvelt Goodall.

Végül arról beszélt, hogy ezek az idők mutatják meg az emberi természet legjobb és legrosszabb oldalát is: a vírus terjedése óta több száz esetben lehetett hallani ázsiaiak ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekményekről, mások pedig maszkokat és fertőtlenítőket lopkodnak a kórházakból. „De sokkal több hírt hallani azokról, akik betegekkel törődnek, maszkokat adományoznak, gondoskodnak azoknak az ellátásáról, akik egyedül maradnak, felkarolják azokat (érintés nélkül), akiket diszkriminálnak. Nagyon sokan ezekben a sötét időkben a legjobb emberi minőségeket mutatják: együttérzést és önzetlenséget. Mindannyian használjuk az életünk ajándékát arra, hogy jobb hellyé tegyük a világot!”

A kutató, aki április elején ünnepli 86. születésnapját, azzal zárta üzenetét: „együtt túljutunk ezen, és megtanuljuk majd, mi az igazán fontos ebben a világban: a család, a barátaink, a szeretet és legfőképpen az egészség.”

