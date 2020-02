Megtorpant a vadhúsüzlet a koronavírus miatt

A kínai hatóságok több száz mirelit mosómedvét, mókust és leopárdot foglaltak le egy rajtaütésben a délkelet-kínai Pingguóban. Az illegális húskereskedelem a koronavírus terjedése miatt került a kínai hatóságok célkeresztjébe, a most lefoglalt állatokról is azt gyanítják, hogy közük lehet a betegség terjedéséhez.

A rajtaütés során 2 leopárdot, 3 sast, 3 fácánt, 48 mosómedvét, 30 mókust és 250 különböző madarat foglaltak le; a húst a kereskedő a Wechaten árusította. A kínai kormány a járványra való tekintettel átmenetileg felfüggesztette a vadhús kereskedelmét az országban.

A kereskedő azzal kecsegtette vevőit, hogy a felsorolt javakon kívül még lovat, kutyát és fecskét is be tud szerezni, de disznó- és kecskeherével is üzletelt.

Denevér, teve, kígyó

A tüdőgyulladást okozó vírus az elmúlt hetekben világméretű pánikot okozott, de az továbbra sem világos, hogy milyen állat lehetett eredetileg a hordozója: a vuhani piacról készült képek után először kígyóra, majd denevérre gyanakodtak. A koronavírusok ismert hordozói közé számítanak a tevék, a macskák és a denevérek is. Annak idején a SARS például cibetmacskáról terjedt emberre, a MERS (avagy a közel-keleti légúti koronavírus) hordozói pedig tevék voltak.

A vadhús-kereskedelmet a hatóságok csak ideiglenesen függesztették fel, ez viszont az állatvédők szerint nem elég: ők az egzotikus állatok adásvételének teljes tiltását követelik. Ezzel nem lenne egyszerű dolguk, a kínai piacon ugyanis gyógyászati és gasztronómiai célra is igencsak kapósak a különféle vadállatok; a WWF becslései szerint évente húszmilliárd dolláros üzletről van szó. A kritikák szerint a hagyományos kínai gyógyászat elősegíti az illegális állatkereskedelmet, ami a világ negyedik legnagyobb biznisze a drog, az emberkereskedelem és a csalás után, ráadásul több faj létét is veszélyezteti. Közülük az első a tobzoska, amelyet a gyógyulásra vágyó kínaiak tíz éven belül kizabálhatnak a világból, ha nem történik radikális változás a fogyasztói szokásokban.