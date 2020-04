Három gyerek meghalt koronavírus miatt az USA-ban, de a 18 év alattiak közül elenyészően kevesen kerülnek kórházba

Az amerikai járványügyi hatóság, a CDC hétfőn jelentést adott ki az amerikai koronavírus-fertőzöttekről a február 12-től április 2-ig terjedő időszakban, és az elemzés gyerekere vonatkozó részét a CNN külön ismertette. Április 7-én az Egyesült Államokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma közel 380 ezer, a halálesetek száma kevéssel 11 ezer alatt volt.

A CDC adatai szerint a gyerekkorú COVID-19 betegek jellemzően csak enyhe tüneteket szenvednek el, de néhány súlyos esetről is érkezett jelentés, három gyerek pedig meghalt. A gyerekkorú páciensek az összes esetnek kevesebb mint 2 százalékát teszik ki az Egyesült Államokban.

A jelentésben 149760 COVID-19-esetet vizsgáltak, ebből csaknem az összes esetben tudható volt a beteg kora is: ebben a korpuszban a 18 év alattiak aránya 1,7 százalék volt, szám szerint 2572 eset.

A CDC megállapította, hogy „miközben gyerekek esetében a COVID-19-esetek többsége nem súlyos, a korcsoportban kórházi ápolást igénylő súlyos esetek is előfordultak. A közösségi távolságtartás és a megelőzés rutinszerű napi gyakorlatai minden korcsoportban létfontosságúak, mivel az enyhe tüneteket mutatók és a tünetmentes fertőzöttek valószínűleg nagy szerepet játszanak a járvány terjedésében” – írták. (Mint minden hasonló statisztikánál, itt is hangsúlyozni kell, hogy a hatóságok és tudományos műhelyek csak az ismert esetek számával tudnak kalkulálni, és a CDC előtt is ismeretlen maradhatott egy csomó tünetmentes, koronavírus-fertőzésen átesett gyerek.)

Az idei tavasz a New York-i Central parkban Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP

A gyermekorvosi koronavírus-statisztikákban ritkábban fordult elő a köhögés és a láz, mint a felnőtt betegek esetén. Míg a gyerekek 73 százaléka lett lázas, köhögött, illetve szenvedett légszomjtól, addig a 18-64 éves korcsoportban 93 százaléknál fordultak elő az előbbi tünetek.

A kórházi kezelésre vonatkozó adatok sem álltak teljes körűen a CDC rendelkezésére: a gyerekeknél csak az esetek 29 százalékában volt elérhető ez az információ, míg a 18-64 éveseknél 31 százalékban. A kórházi kezelést is tartalmazó statisztikák szerint a COVID-19-ben szenvedő gyerekek 20 százalékánál, míg a 18-64 évesek 33 százalékánál kellett kórházba vinni a beteget.

Mindössze 345 gyerekesetnél derült ki, hogy kellett-e számolni valamilyen alapbetegséggel: ebből 80 esetnél fordult elő krónikus betegség, például tüdőbetegség vagy szív- és érrendszeri probléma.

295 fiatalkorú páciens esetleírása tartalmazta mind a meglévő krónikus betegségre, mind pedig az esetleges kórházi felvételre vonatkozó adatokat: ezekből az derült ki, hogy 37 gyereket vittek kórházba koronavírus miatt (ebből hatan kerültek intenzív osztályra), és közülük 28 páciensnek volt krónikus betegsége.

