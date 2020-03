A gyerekek is el tudják kapni a koronavírust, és ugyanúgy fertőznek, mint a felnőttek, csak nehezebb kimutatni

A kínai járványügyi központ legutóbb közzétett, február 11-i adatokat tartalmazó demográfiai jelentése szerint az akkor 45 ezer regisztrált fertőzésből egyetlen halálesetet jegyeztek fel 20 év alatti személynél – a pontos korát nem tudjuk, csak azt, hogy tíz évnél idősebb volt. Arthur Reingold, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) epidemiológusa szerint a számok azt mutatják, hogy a gyerekek hordozzák a fertőzést, csak éppen legfeljebb enyhe tünetek jelentkeznek náluk, vagy még azok sem.

Az Egyesült Államokban több gyereknek lett már pozitív a koronavírustesztje: például egy washingtoni középiskolásnak, egy georgiai kamasznak, egy kaliforniai általános iskolásnak és egy hároméves texasi kisgyereknek – írja a CNN. Reingold szerint azonban az is valószínű, hogy a fertőzött gyerekek bejelentett száma sokkal kisebb a valósnál, éppen azért, mert a nagyon enyhe tünetek miatt nem gyanakszanak a COVID-19 betegségre, ráadásul a koronavírus egyik sajátossága, hogy egy fertőzött személy már a tünetek jelentkezése előtt képes továbbadni a fertőzést.

„Feltételeznünk kell, hogy terjeszteni tudják a betegséget, ahogy teszik azt nagyon hatékonyan más légúti megbetegedések, például az influenza esetében, még ha azt egy más típusú vírus is okozza” – mondta Reingold. Gyerekek esetében ezért nem is az a legnagyobb veszély, hogy náluk alakul ki a betegség súlyosabb változata, hanem az, hogy más gyerekektől elkapják a vírust, és aztán a család idősebb tagjainak vagy az óvoda, iskola dolgozóinak megfertőzésével úgy betegítenek meg másokat, hogy ők jó eséllyel észre sem veszik magukon a tüneteket.

A COVID-19 halálozási rátája korcsoportok szerint Fotó: WHO

Az amerikai járványügy a minden korcsoportban javasolt intézkedések (szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, köhögési és tüsszentési etikett) betartása mellett azt javasolja a szülőknek, hogy a szezonálisan javasolt védőoltásokkal védjék a gyerekek szervezetét. De egyre több országban döntenek úgy, hogy ez nem elég, és ideiglenesen be kell zárni az iskolákat, ahol a legnagyobb tömeges fertőzésveszélynek vannak kitéve a gyerekek. Reingold megjegyzi, hogy ez az intézkedés a 2009-es H1N1-vírus esetén bevált, és sikerült lelassítani a járvány terjedését, amellyel nemcsak a családok jártak jól, de a kapacitásbeli problémákkal küzdő kórházak is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a Kínában regisztrált esetek 2,4 százalékáért felelnek a 18 év alattiak, és csak az esetek 0,2 százalékát teszik ki azok a gyerekek, akiknél súlyos betegséget okozott a vírus – gyerekhaláleset nem történt. Ehhez képest a skála másik végén, a 80 év feletti korcsoportban 21,9 százalékos a halálozási ráta. Ez nagyban különbözik például a szezonális influenzától, amely a legfiatalabbakat és a legidősebbeket egyformán veszélyezteti.

„Az ilyen légúti megbetegedéseknél általában egy U-alakú görbén ábrázolható a különböző korcsoportok veszélyeztetettsége. A kifejletlen immunrendszerű kisgyerekek az egyik végén, a legyengült immunrendszerű idősek pedig a másikon. Ennél a vírusnál az U egyik vége hiányzik” – mondta a Washington Postnak a Texasi Egyetem virológusa, Vineet Menachery.

Védőruhába öltözött ember fertőtlenít egy isztambuli játszótéren, 2020. március 12-én Fotó: Esra Bilgin/Anadolu Agency

A kutató egérkísérleteken keresztül igyekszik rájönni, hogy a koronavírus miért kegyelmez meg ilyen rejtélyes módon a gyerekeknek. A mostani jelenségre leginkább rímelő, 2003-ban tetőző SARS-járványban a 774 halálos áldozat között egy gyerek sem volt, így ezzel a vírust (SARS-CoV) fertőzte meg az egereket: a kisegerek gyorsan kiheverték a fertőzést, de az idős egereknek ráment a tüdejük és a szervezetük a betegségre.

Menachery szerint az idős egereknél nemcsak a gyenge immunrendszer járul hozzá a pusztuláshoz vezető betegség súlyosságához, hanem egy olyan rendellenesség is, amely arra készteti az immunrendszert, hogy túlreagálja a SARS-koronavírus fertőzését – valami hasonlót figyeltek meg a SARS-CoV-2 vírus által okozott mostani járvány halálos áldozatainál is. „Az immunrendszerük aggreszív reakciója okozza a legnagyobb károkat. Ez olyan, mintha a rendőrség egy szabálysértés bejelentésére kommandósokkal törne be az ajtódon” – magyarázta a kutató.

Arra azonban ő sem tudott rájönni, hogy a fiatalabb egerek miért tűnnek immunisak a betegségre.

Tehát akármennyire is rejtélyes a gyerekek látszólagos immunitása a COVID-19 súlyos eseteire, az epidemiológusok szerint a járványt nem a betegség, hanem a vírusfertőzés felől kell megközelíteni, és valószínűleg a gyerekek hasonló arányban hordozzák a koronavírust, mint a felnőttek, csak tünetmentesen. A szakértők szerint a gyerekeknél előforduló fertőzéseket csak hatékonyabb tesztekkel lehet majd kimutatni, de erre még várni kell.

„A járványkutatók jól tudják, hogy az iskolák bezárása hatásos módszer a vírus terjedésének megfékezésére, mert gyakran a gyerekek fertőznek a legjobban. Átadják a szüleiknek, a rokonoknak, és a nagyobb közösségnek” – mondta a Washington Postnak Caitlin Rivers, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ epidemiológusa. „Tehát az iskolákat részben a felnőttek, a dolgozók védelme érdekében kell bezárni.”

