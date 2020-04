Megkerült minden kötelek ősatyja, a neandervölgyiek fonták ötvenezer éve

Minden kötelek ősatyját tárták fel a kutatók Franciaországban. Az ötvenezer éves leletet az Abri du Maras névre hallgató barlangban még a neandervölgyiek fonták. Bár azt már korábban is lehetett gyanítani, hogy ismerték és használták a kötelet, ilyen lelet még nem került elő, csak közvetett bizonyítékokat találtak az eddig feltárt lelőhelyeken, most viszont kiderült az is, hogy a neandervölgyiek pontosan milyen kötelet használtak.

Linda M. Hurcombe, az Exeteri Egyetem régészprofesszora szerint a neandervölgyiek eszközei javarészt könnyen lebomló anyagokból készülhettek, erre azonban mindeddig csak mikroszkopikus maradványok utaltak az eszközökön. A neandervölgyiek után kevés kivétellel csak tartós anyagból készült eszközök – kagylóból vagy saskaromból készült ékszerek és a kőtárgyak – maradtak.

Először vizsgálták a fonást

A mostani, mindössze hat centiméteres kötéldarab valamilyen fenyőféle kérgéből készült, és három szálból fonták. A korábbi leletek alapján eddig is gyanították, hogy a neandervölgyiek komplexebb hitvilággal és szociális élettel rendelkeztek, mint a korai leletek alapján hitték. Nemrégiben kiderült, hogy eltemették a halottaikat is, a sírokba pedig valamilyen rituális céllal virágokat helyeztek, ahogyan az is, hogy szükség esetén több, különböző szülőktől származó gyereket is egy felügyelő gondjaira bíztak.

Bruce Hardy, a feltárás vezetője szerint a most vizsgált kötéldarab arra is bizonyítékot nyújt, hogy a neandervölgyiek már tisztában voltak a számok és a párok fogalmával, illetve a faanyag sokrétű felhasználásával. A kötél megfonása és az eszköz összeállítása arra utal, hogy képesek voltak komplex feladatok megoldására is – vagyis egyre valószínűbbnek tűnik, hogy nem primitív vademberek voltak, hanem ugyanolyan fejlettségi szinten álltak, mint a ma ismert emberek ősei.

A kötél fonása alapján Hardy és kollégái valószínűnek tartják, hogy a technikát nem csak rögzítésre használták a történelem előtti időkben: valószínű, hogy a neandervölgyiek már zsákot, takarót, hálót, ruhát, csapdákat vagy akár csónakot is gyártottak fakéregből, ezek az eszközök viszont az elmúlt évezredek során nyomtalanul elbomlottak.