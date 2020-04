New York államban mostantól videocseten keresztül is lehet házasságot kötni

Az Egyesült Államok már a világ összes koronavírusos esetének közel harmadáért (764 ezer) és halálos áldozatainak negyedéért (40 565) felel, az egyes államok között pedig a legnagyobb lakossággal rendelkező New York államot sújtotta leginkább a járvány, 247 ezer fertőzöttel és 18 ezernél is több halottal. A járványügyi korlátozások milliók életét változtatták meg egy csapásra, és a társasági összejövetelek tiltása mások mellett a házasságkötéseket is hátráltatta.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója azonban szombaton rendeletben engedélyezte az interneten keresztül lefolytatott esküvőket, legalábbis átmenetileg, május 18-i határidővel. A rendelet szövege szerint „audio-video technológia felhasználásával” lehet esküvőt tartani, olyan feltételekkel, mint a fényképes igazolvány felmutatása vagy a közvetlen interakció biztosítása a házasodni kívánó felek, az anyakönyvvezető és a tanúk között, valamint azt is bizonyítani kell valahogy a résztvevőknek, hogy valóban New York állam területén tartózkodnak.

„Most már nincs kifogás, ha házasságkötésről van szó. Semmi kifogás, lehet Zoomon keresztül csinálni” – viccelődött Cuomo a bejelentést követő sajtótájékoztatón. A Zoom rövid idő alatt a videokonferencia szinonimájává vált az USA-ban, de a rendelet természetesen nem szól arról, hogy milyen alkalmazáson keresztül kell megtartani az esküvőt – persze ha a Zoomot választják, a násznépnek érdemes utánanézni a szoftverrel kapcsolatban felmerült biztonsági kérdéseknek.

Csókoljátok meg egym... várj, újra kell indítani

Bár New York most legálissá tette az online esküvőket, az elmúlt hetekben több hasonló rendezvényt tartottak az Egyesült Államokban úgy is, hogy a törvény előtt csak a járvány után válhat hivatalossá a házasságuk.

A Quartz például nemrég egy kaliforniai Zoom-esküvőről tudósított, amely azért megmutatta a technológia korlátait: a Zoom ingyenes változatában a videokonferenciák maximum 40 percig tarthatnak, így egy kis technikai szünet után a Google Hangoutson keresztül kellett folytatni a ceremóniát.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: