A „COVID-lábujj” lehet a koronavírus-fertőzés egyik jellemző tünete

Tudományos bizonyíték még nincs rá, de egyre több amerikai orvos számol be egy új jellemző COVID-19-tünet, az úgynevezett COVID-lábujj észleléséről. Ilyenkor a páciensek lábfején és lábujjain pirosas-lilás-kékes elszíneződés, esetleg sebek jelennek meg. Erre a jelenségre egyelőre nem találtak meggyőző magyarázatot a fertőző betegségekkel foglalkozó szakértők

Annyit tudni, hogy a sebek érintésre fájnak, égő érzést okoznak – mondta Ebbing Lautenbach, a fertőző betegségekkel foglalkozó részleg vezetője a Pennsylvaniai Egyetem orvosi karán.

A tünetről beszámoló orvosok tapasztalatai szerint a COVID-lábujjak azoknál jelennek meg, akiknek semmilyen más tünetük nincs – hasonlóan ahhoz, ahogy a szaglás- és ízlelésvesztés is tipikusan aszimptomatikus fertőzötteknél jelentkezik amerikai és brit fül-orr-gégészek tapasztalatai szerint. Mivel a betegség korai szakaszában jelentkeznek ilyen tünetekkel, a COVID-lábujjasok körében gyakrabban hoznak negatív eredményt a vírustesztek.

Míg egyeseknél a lábfejeken felbukkanó sebek hét-tíz napon belül gyógyulnak, másoknál továbbfejlődik a betegség, és megjelennek a légzőszervi tünetek – ismertette Lautenbach a tapasztalatokat.

További érdekesség, hogy a tünet minden más korcsoportnál jellemzőbb volt a gyerekkorú és fiatal felnőtt páciensekre, aminek Lautenbach szerint az is lehet az oka, hogy az ő immunrendszerük jobban működik. A szakértő szerint a COVID-lábujjakról olasz orvosok is beszámoltak már márciusban, és ahogy az információ elért az amerikai orvosokhoz, ők is egyre többször fedezték fel betegeiken.

Miért alakul ki?

A jelenség egyik magyarázata lehet, hogy a vírus jelenlétére helyi gyulladással reagál a megtámadott szervezet, de az is előfordulhat, hogy a vérerek eltömődése okozza az elszíneződést és a sebeket. „A rövid válasz az, hogy senki sem tudja” – fogalmazott Lautenbach.

Susan Wilcox, a Massachusettsi Állami Kórház sürgősségi részlegének intenzív terápiás vezetője munkájából fakadóan a legsúlyosabb COVID-19-pácienseknél is tapasztalta ezt a tünetet, amelyet először a purpura fulminans enyhe esetének gondolt. (A ritka belgyógyászati és bőrgyógyászati sürgősségi állapotok közé tartozó purpura fulminans kiterjedt bőrbevérzésekkel, szövetelhalásokkal jár, és kezelés nélkül többszervi elégtelenséghez vezet.) Wilcox magyarázata szerint ez akkor fordul elő, hogyha egy súlyos fertőzés miatt kialakult gyulladás miatt a szervezet mikroszkopikus alvadt vércsomókkal tömíti el a lábujjak, az ujjak, sőt az orr hajszálereit. Azoknál a pácienseknél gyakori, akiknél ARDS, azaz akut légzőszervi distressz szindróma alakul ki, és többségük bele is hal a csillapíthatatlan gyulladásba. Az ARDS a COVID-19 súlyos lefolyásának végső stádiuma lehet.

A fertőzésre adott elsöprő gyulladásos reakció sok szempontból hasznos, de előfordul, hogy átcsap a másik szélsőségbe, és a gyulladás magát a testet pusztítja el – magyarázta Wilcox, aki már tapasztalta ezt súlyos influenzás és tüdőgyulladásos eseteknél is, így meg sem lepődött, amikor koronavírusos betegeknél is látta ezt kialakulni.

Amíg a szakértők kiderítik, hogy pontosan milyen mechanizmus állhat a COVID-lábujjak kialakulása mögött, Lautenbach mindenkit arra biztat, hogy járjon el a lehető legóvatosabban, és a legjelentéktelenebb tünet megjelenése esetén is tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket. Tehát akiknél ilyen bőrtünet alakul ki, maradjon otthon, és figyeljen éberen, hogy nem jelenik-e meg újabb szimptóma.

