A nikotin COVID-19 elleni védő hatására hívják fel a figyelmet egy provokatív tanulmányban

A rendszeresen dohányzók az átlaglakosságnál kevésbé vannak kitéve a SARS-CoV-2 fertőzésnek – állítják egy francia tanulmány szerzői. Az általuk felfedezett különbség jelentős: az ambuláns ellátásban részesülő betegek körében ötszörös, a kórházban ápoltak körében pedig négyszeres eséllyel fertőződtek az új típusú koronavírussal a nem dohányzók.

A párizsi kórházakba felvett 11 ezer koronavírus-fertőzöttnek mindössze a 8,5 százalékát alkották a dohányzók, miközben a teljes francia lakosságban a részarányuk több mint 25 százalék – számolt be a kutatásról a Guardian.

A brit lap értesülései szerint a tanulmány szerzői engedélyt kértek a francia egészségügyi hatóságoktól, hogy megfigyeléseikre alapozva COVID-19-betegeken vizsgálhassák a nikotintapaszok esetleges jótékony hatásait. Mint írják, az eredményeket értékelő Jean-Pierre Changeux neurobiológus feltételezése szerint a dohányosok szervezetében található nikotin megakadályozhatja vagy lassíthatja a vírusok sejtekbe jutását, és így elejét veheti annak, hogy a fertőzés elhatalmasodjon a dohányzókon. Az elmélet szerint a nikotin az immunrendszer túlreakcióját, így a betegek túlélését veszélyeztető citokinvihar kialakulását is gátolhatja. A Guardian ugyancsak hivatkozik egy, a New England Journal of Medicine című szaklapban megjelent információra, miszerint kínai kutatók is hasonló megfigyeléseket tettek a mostanra pandémiává fejlődött járvány korai szakaszában.

A világ egészségügyi hatóságai másképp látják

A nikotin jótékony hatásait felvető tanulmányok eleve meglepőek lehetnek, hiszen korábban az olaszországi magas halálozási arányokat, vagy a férfiak SARS-CoV-2 vírusnak való nagyobb kitettségét is magyarázták egyebek mellett a dohányzók magasabb részarányával (is). Annak fényében a francia (és korábban a kínai) megfigyelések pedig kifejezetten provokatívnak hatnak, hogy homlokegyenest szembemennek mind az Egészségügyi Világszervezet (WHO), mind pedig más kutatócsoportok állításaival.

A témában publikált közleményében a WHO egyértelmű párhuzamot von a dohányzás és a SARS-CoV-2 vírussal való fertőződés nagyobb valószínűsége, illetve a fertőzés nyomán kialakuló COVID-19 betegség szimptómáinak súlyossága között. Mint írják, több tízezer eset tanulmányozásából az derül ki, hogy a koronavírus-fertőzés könnyebben kialakul és súlyosabb tüneteket okoz azok körében, akik már amúgy is meglévő szív- és érrendszeri problémákkal, krónikus tüdőbetegséggel vagy diabétesszel küzdenek. Ezek mindegyikének valószínűségét növeli és lefolyását súlyosbítja a dohányzás.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszer-felügyeleti hatóság (FDA) ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a dohányzás növeli a koronavírus-fertőzésre való hajlamot, és a betegek esetében rontja a túlélési esélyeket. Az amerikai szakhatóság először március 27-én, majd április 14-én tett közzé állásfoglalást arról, hogy a szív- és tüdőbetegségeket okozó, az immunrendszer működését aláásó dohányzás növeli a légúti fertőzések, köztük a COVID-19 kialakulásának esélyét.

