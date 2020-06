Nem volt elég polkorrekt a Waczak szálló, cenzúrázták

A Waczak szállót (Fawlty Towers) a Radio Times minden idők legjobb brit vígjátéksorozatának választotta, de ez sem mentette meg a cenzúrától: a BBC tulajdonában álló UKTV streamingszolgáltató a sorozat egyik leghíresebb epizódját bizonytalan ideig elérhetetlenné tette, valószínűleg azért, mert nem tűnik elég polkorrektnek. Nem ez volt az első elismerés: a sorozatot már 2000-ben is minden idők legjobbjának szavazta meg a brit közönség.

A hivatalos indoklás a döntés részletes okaira nem tér ki, a vállalat szóvivője szerint a szolgáltató rendszeresen ellenőrzi a nézők igényeit, ennek megfelelően vágja vagy válogatja meg a műsorait, illetve ennek megfelelően ad javaslatot a korhatárokat illetően.

Ne említsd a háborút!

A Waczak szálló cenzúrázott, 1975-ben megjelent epizódjában az inkompetens szállodatulaj mérhetetlen zavarba jön attól, hogy német vendégek érkeznek a hotelbe, és kínosan kerülni akarja a háború témáját, ami miatt persze képtelen megállni, hogy folyamatosan erről beszéljen, végül Hitlerként masíroz fel és alá az előcsarnokban, miután a fejére esik egy rénszarvastrófea. Miután kórházba kerül, rendkívüli módon meglepődik azon, hogy egy fekete orvos látja el. Ez a sorozat talán legismertebb epizódja, a „ne említsd a háborút!” már szállóigévé vált belőle.

Basil Fawlty éppen nem említi a háborút

John Cleese, aki éppen a Waczak szálló kedvéért szállt ki a Monty Pythonból, nem volt elragadtatva a szolgáltató döntésétől. Ahogy mondta, „az elmúlt 180 évben már megtanulta, hogy az embereknek nagyon is eltérő humorérzéke lehet”, és azt gyanítja, hogy az epizódot azért kellett levenni a műsorról, mert az egyik szereplő, a buggyant őrnagy többször is négereket emleget benne. Cleese szerint itt már a hetvenes években is egy karikatúráról volt szó, a figura véleménye pedig nem egyezik szükségszerűen a készítők álláspontjával, aki pedig ezt nem képes belátni, az egész egyszerűen hülye. A sorozat írója és főhőse a régebbi kultúrkincsek cenzúráját eleve problematikusnak tartja: szerinte ilyen alapon Newton optikáját is kidobhatnánk, hiszen a szerzője a Kelet-indiai Társaság részvényese volt, vagyis tulajdonképpen rabszolgatartó és rabszolgakereskedő, de ezen az alapon nem járna jobban Szókratész sem, hiszen Athénban is voltak rabszolgák.

Korábban nem dübörgött a cenzúra

Nem ez az egyetlen olyan tévéműsor, amit – legalábbis átmenetileg – hasonló okokból vettek le a műsorról: a HBO Max átmenetileg eltávolította a kínálatából az Elfújta a szél című 1939-es klasszikust, igaz, csak azért, mert a történelmi kontextust jobban kiemelve akarják majd visszarakni, a Little Britain című vígjátéksorozatot pedig az iPlayer vette le a kínálatból, a döntést azzal indokolták, hogy „eljárt felette az idő”. A cenzúra oka az lehetett, hogy a sorozatban többször is feketére festett arccal szerepeltek fehér színészek, a „blackface” pedig súlyosan sértőnek számít.

Cleese amellett, hogy felháborodott az epizód eltávolításán, és hangsúlyozta, hogy az őrnagy személyében egy őskövület karikatúrájáról volt szó, azt is elmondta, hogy támogatja a black lives matter mozgalmat, ami szerinte valójában arról szól, hogy az embereknek meg kellene próbálniuk jobban kiállni egymás mellett. Az epizód eltávolítása szerinte lehetetlen lett volna a BBC-nél 30 vagy 40 évvel ezelőtt: Cleese volt az első, aki a BBC történetében kimondta a „szar” szót egy műsorban a hatvanas években. Az ő nevéhez fűződik az a sajátságos rekord is, hogy egy, a brit közszolgálati médiában közvetített temetésen kimondta a „fuck” szót: a Monty Python másik oszlopos tagját, Graham Chapmant 1989-ben búcsúztatták a társulat tagjai, a BBC ezt sem cenzúrázta.