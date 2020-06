Ólomtartalmú homeopátiás injekciókra figyelmeztet az amerikai gyógyszerfelügyelet

Az Egyesült Államok Gyógyszerészeti és Élelmiszer-biztonsági Hivatala, az FDA szerdán négy amerikai cég termékeivel kapcsolatban adott ki figyelmeztetést, a hivatal szerint ugyanis ezek a homeopátiás készítmények visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak a fogyasztóiknak. Az FDA többek között ólmot, higanyt, sztrichnint és nadragulyát is talált a vizsgált készítményekben, amelyek közül többet homeopátiás injekcióként hirdettek.

Donald Ashley, az FDA gyógyszerészeti igazgatója szerint a hivatal egyik homeopátiás készítmény termék használatát sem javasolja, a most vizsgált szerek azonban közvetlenül a véráramba juttatva különösen veszélyesek lehetnek. Ashley szerint további problémát okoz, hogy a homeopátiás szerek minőség-ellenőrzése sem megbízható, sem az FDA, sem más kormányhivatal nem képes garantálni, hogy nem tartalmaznak káros anyagokat.

További gondot okozhat, hogy egyes készítményeket a gyártók olyan súlyos betegségek ellen ajánlják, mint a tuberkulózis vagy a hepatitisz, ezek pedig megfelelő kezelés nélkül visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethetnek.

A nadragulyával már voltak bajok

Beth Mole mikrobiológus, az Ars Technica újságírója szerint a közvélemény gyakran ártalmatlannak tekinti a homeopátiás készítményeket, hiszen a legtöbb esetben jóformán csak vízről van szó, de az utóbbi időkben több eset is rávilágított arra, hogy ezek a szerek veszélyesek is lehetnek. 2016-ban egy fogzást könnyítő homeopátiás krémben találtak nagyobb mennyiségű nadragulyát (Atropa belladonna), a szert 10 csecsemő halálával hozták összefüggésbe, és további 400 betegedett meg tőle. A készítmény gyártója szerint a krém a határértéken belül tartalmazott csak nadragulyát, az FDA gyógyszerészeti szakértője szerint viszont két év alatti gyermekek esetében már a minimális mennyiség is gondot okozhat.

Az FDA mostani figyelmeztetése szerint aggasztó, hogy az egyik kifogásolt készítmény sztrichnint tartalmaz, amelyet különben rágcsálóirtásra használnak, illetve a hivatal az egyik cég esetében azt is kifogásolta, hogy nem garantálják az általuk forgalmazott szerek sterilitását.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: