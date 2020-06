Mostantól online is szét lehet nézni Mátyás király könyvtárában

Online is bejárható az Országos Széchényi Könyvtár tavaly lezárult időszaki kiállítása, A corvina könyvtár budai műhelye: a tárlaton Mátyás király híres könyvtárának kincsei mellett egyéb középkori és reneszánsz tárgyak is megtekinthetők, többek között olyan kódexek is, amelyek a középkor óta nem jártak Magyarországon. A kiállítás belső tere bronzérmet kapott az A’Design Award nemzetközi szervezettől, az online bejáráson a Gazdag Mária által tervezett kiállítási térben is szét lehet nézni.

Mátyás király a reneszánsz Európa egyik legnagyobb könyvtárával büszkélkedhetett, a Bibilotheca Corvina fénykorában nagyjából 2000 kötetet tartalmazott, ezek java részét a király Itáliából rendelte, de több kötet a magyar királyi udvarban készült. A kiállítás elsősorban a budai corvinákra összpontosított.

Az uralkodói könyvtár alapításának pontos dátumát a kiállítás alapjául szolgáló kutatások tárták fel, ezek szerint Mátyás uralkodásának utolsó éveiben, Bécs és Bécsújhely elfoglalását követően létesítette a gyűjteményt. Európának az Alpoktól északra elterülő részén nem akadt hasonló gyűjtemény, a bibliotékát csak a korabeli vatikáni könyvtár múlta felül, a bibliotékában őrzött kötetek közül jelenlegi ismereteink szerint nagyjából 220 maradt fenn, ezek közül Magyarországon 55 corvina található.

Itáliai luxus

A gyűjtemény magját Vitéz János bibliotékája adta: a későbbi váradi püspök és esztergomi érsek szintén itáliai minta alapján állította össze a saját gyűjteményét, Mátyás könyvtárába is sok olyan kódex került, ami Vitéz közvetlen környezetéből származott. A királyi bibliotéka két másik főpap, Janus Pannonius pécsi püspök és Handó György kalocsai érsek köteteivel bővült tovább, igaz, a corvinák gazdagabban díszítettek, mint Vitéz könyvei.

Gazdag aranyozás, ahogy egy királyi könyvhöz illik Fotó: (c) fotó: Török Máté/(c) fotó: Török Máté [email protected]

A budai készítésű corvinákat valószínűleg Beatrix királyné érkezése ösztönözte: az itáliai feleséggel együtt a reneszánsz itáliai műveltség is betette a lábát Magyarországra, Mátyás pedig valószínűleg az udvarban tartózkodó tudós olaszok hatására létesített reprezentatív könyvtárat Budán. A köteteken és az állomány gyarapításán a legkiválóbb itáliai tudósok és könyvkötők dolgoztak, a gyűjtemény pedig Mátyás halála után is fennmaradt, igaz, leginkább azok a darabok maradtak meg belőle, amelyek még 1526 előtt Nyugat-Európába kerültek.

Ezek közül a corvinák közül tért haza több is az OSZK időszakos kiállítására, és ezeket lehet megtekinteni a virtuális tárlaton is, amelyen a könyvtár játékot is hirdetett, ezen katalógust lehet nyerni, a sorsolás a Múzeumok online éjszakáján, június 27-én lesz.

