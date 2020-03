Szükségkönyvtár nyílt Amerikában, másfél millió kötethez lehet hozzáférni

A diákok, hallgatók, kutatók és olvasók legnagyobb örömére megnyílt a szükségállapot nagykönyvtára, a National Emergency Library, a projektet az Internet Archive valósította meg.

Az oldalon közel másfél millió könyvhöz lehet hozzáférni a lektűrtől a szakkönyvekig, az eddig is ingyenes, az Internet Archive által digitalizált kötetek mellett olyanokhoz is, amelyekre korábban várni kellett, vagy legfeljebb kalózpéldányokként keringtek a neten.

A javarészt angol nyelvű könyvek az Egyesült Államokban meghirdetett szükségállapot lezártáig lesznek várólista nélkül hozzáférhetők. Azok az anyagok, amelyekre korábban várni kellett, ezután visszatérnek ebbe a státuszba, a lejárt jogdíjas digitalizált irodalom pedig továbbra is ingyenesen hozzáférhető marad.

Az Internet Archive blogbejegyzésében közölte, hogy céljuk az univerzális hozzáférés a tudáshoz, ebben segít most sokat az online könyvtár. Ahogy írják, az Egyesült Államokban és a világ más tájain is sorra zárnak be a könyvtárak és az egyetemek, az élet viszont folyik tovább, a most közzétett anyagokkal pedig a távoktatást és a kiesett könyvtárak pótlását tűzték ki célul.

Addig marad, míg szükségállapot van

A szolgáltatás regisztrációköteles, de ingyenes, és az is marad június 30-ig vagy addig, amíg az Egyesült Államokban szükségállapot van érvényben. Egy felhasználó egyszerre tíz könyvet kölcsönözhet ki.

Kyle K. Courtney jogász-könyvtáros március tizenegyedikén vetette fel a méltányos használatra (fair use) való hivatkozást a könyvtárak esetében: az amerikai szerzői jogi törvénynek ez a szakasza teszi lehetővé bizonyos szerzői jogok által védett anyagok szabad felhasználását. Courtney szerint a COVID-19-világjárvány elegendő okot szolgáltat arra, hogy átmenetileg a védett anyagokat is hozzáférhetővé tegyék.

Egyes szerzők nem különösebben örülnek neki, hogy bekerültek az ingyenes válogatásba, de a könyvtár mindenkitől azt kéri, hogy ha teheti, tegye hozzáférhetővé a könyveit. Courtney szerint az már magában is hatalmas előrelépést jelent, hogy egyáltalán kiderült, mennyi mindent lehetne a neten intézni, olvasni és hozzáférhetővé tenni: szerinte ebben a tekintetben az elmúlt három hét több előrelépést hozott, mint az eltelt három év.

