Nehéz eligazodni a hírek és az álhírek között? Magyar könyvtárosok segítenek

COVID-19 Tudástérkép és Tudásbázis címmel portált indított a Könyvtári Intézet munkatársai által gondozott Könyvtárak.hu portál május 19-én.

Ezzel a Könyvtáros-egyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) által indított Hogyan vegyük észre az álhírt? című mozgalomhoz csatlakoztak, amely a fake news jelenségét szándékozik semlegesíteni – közölte szerdán az Országos Széchenyi Könyvtár, amelyhez a Könyvtári Intézet tartozik.

Az álhírek mellett a hitelesség szempontjából szelektálatlan információözönre utalóan infodémiának nevezett jelenséget is semlegesítenék a könyvtárak. Azt is azzal, hogy honlapjaikon hiteles és ellenőrzött információkat közölnek, illetve hatalmas forrásgyűjteményeket tesznek közzé számos kapcsolódó témában is.

Hogyan vegyük észre az álhíreket? Forrás: IFLA

A Könyvtári Intézet egyébként nem most kezdte a munkát álhírfronton. Húzzuk be a fake-et! Könyvtárak az álhírek ellen címmel már tavaly év végén beemelte a Határtalan könyvtár – K2 továbbképzési műhelysorozat témái közé az álhírek könyvtári kezelését.

