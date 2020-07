A világ legfényűzőbb atombunkerében medence, saját internet és moziterem is van, de a helyét titkolják

Amikor az ember egy apokalipszis esetére felhúzott bunkerre gondol, nagy eséllyel egy föld alatti, csapóajtón keresztül megközelíthető, konzervekkel teli polcokkal felszerelt búvóhely képe ugrik be. Moziterem, úszómedence vagy szaunás edzőterem csak a legritkább esetben kerül az igények közé.

Pedig az USA légierejének egykori rakétasilójából átalakított luxusbunker, a kansasi Survival Condo ezeket az igényeket is kielégíti. A CNET riportjában a világ legfényűzőbb atombunkerének nevezett építmény Kansas Citytől több mint 300 kilométerre, a semmi közepén, 60 méterrel a föld alatt helyezkedik el, közel 3 méter vastag betonfal veszi körül, és arra tervezték, hogy a tornádóktól kezdve a 12 kilotonnás nukleáris robbanásokig mindentől megvédje lakóit.

A bunker helyszínét titkolják, a bejáratait a nap 24 órájában őrzik, ennek az exkluzivitásnak pedig ára van: a legolcsóbb lakóhelyért egymillió dollárt kell fizetni, havi 2500 dolláros rezsi mellett.

A 15 emeletes bunker legfelső szintje egy domb alá épített közös helyiség, ahol csúszdás úszómedence, falmászó terem és egy kis állatkert is található. A következő három szinten helyezkednek el a karbantartási és orvosi feladatokat ellátó termek, valamint az élelmiszerbolt (hidroponikus növénytermesztés és akvakultúra megoldva), majd hét emeletnyi lakónegyed következik. Az alsó négy szinten az osztálytermeket, a könyvtárat, a mozitermet, a bárt és a szaunával is rendelkező edzőtermet találni.

Az iMacekkel felszerelt informatika-tanteremben egyfajta saját internettel is rendelkeznek, ami azt takarja, hogy a lakosok előre megadják az érdeklődési területeiket, azokat kulcsszavakra bontva egy szoftverbe táplálják, amely a velük kapcsolatos internetes tartalmakat letölti és elmenti. „Tehát egy internetleállással járó katasztrófa esetén meglenne minden fontos orvosi információ, túlélési tipp és a lakosok hobbijaival kapcsolatos dolog, amelyek között mindenki a saját keresőmotorján keresztül böngészhetne” – mondta a lapnak Larry Hall, a Survival Condo tulajdonosa.

Mivel az intézmény számításai szerint a maximum létszámnak megfelelő 75 lakos által öt év alatt elfogyasztott vécépapír mennyisége megtöltene egy egész emeletet, a mosdókat automata bidékkel szerelték fel. A lakóhelyek szobáinak tervezésére erős hatással voltak az elmúlt évtizedek sci-fi filmjei: a falakba épített képernyők a valóságot tükröző ablakként szolgálnak.

„Az összes lakosunk saját jogon vált milliomossá, sikeres orvosok, mérnökök, ügyvédek, nemzetközi üzletemberek. Szinte mindegyiküknek van gyereke, ezért félnek egy esetleges apokaliptikus eseménytől” – mondta Hall az 1–3 millió dollár között árult lakóhelyek tulajdonosairól. Akiket egyébként atomtámadásnál kisebb események is sarkalltak már a bunkerbe költözésre: Hall szerint hurrikánok, cunamik, földrengések, vulkánkitörések után is érkeztek megkeresések, de a lakókat a klímaváltozás, a gazdasági összeomlás és még a meteorbecsapódások is aggasztják.

Hall mindenesetre látja az üzletet a dologban, már megvásárolt egy a Survival Condónál háromszor nagyobb területű rakétasilót is, amit 50-60 millió dollárért újít fel, és már várja is a bérlők jelentkezését.

