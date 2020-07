A szoftpornótól a társadalomkritikus lehúzásig: a Belle Delphine jelenség anatómiája

Féléves száműzetés után nemrég tért vissza a rivaldafénybe Belle Delphine, aki 2019-ben robbant be az internet világába, mint a nő, aki saját fürdővizét árulja és a PornHubon tör borsot a kéjvágyó pasik orra alá.



A húszéves, dél-afrikai születésű, brit Belle, polgári nevén Mary-Belle Kirschner szoftpornóval határos tartalmaival ért el népszerűséget. Ez még önmagában nem nagy szám, hiszen félig vagy teljesen meztelen képeivel, videóival pénzt kereső online szexmunkásból, nőből és férfiból is millió van a világon. Belle mégis képes volt kitörni az ismeretlenségből, és akkora célközönséget megfogni, hogy fél év nyilvános szereplés (és feltehetőleg dollárszázezrek megkeresése után) több hónapra visszavonulhasson.

Belle villámkarrierje tanulságos példája annak, miként pörgethető fel üzletként is működő kulturális jelenséggé az influenszerség.

Belle Delphine Fotó: YouTube/ Belle Delphine

Találd ki, ki vagy!

Mielőtt bárki belekezdene influenszerkarrierjébe, indulás előtt érdemes eldöntenie, pontosan milyen témákkal szeretne foglalkozni, hogy könnyen kategorizálható legyen. A niche besorolás kitalálása nemcsak a célközönség, de a hirdethetőség miatt is nagyon fontos. Azokat a youtubereket és instagramereket, akik nehezen meghatározható tartalmat szolgáltatnak, általában kevesebben követik, hiszen a követés gomb megnyomásával a felhasználók gyakran elvárják a másik féltől, hogy abban a kategóriában posztoljon, amiért az első körben megtetszett nekik. A hirdetők logikája hasonló: egy-egy termék vagy brand népszerűsítéséhez pontosan kategorizálható influenszereket keresnek.

Belle tökélyre fejlesztette saját internetes perszónáját és az általa kínált tartalmat is. Felismerte, hogy rengetegen vannak rákattanva a manga- és animelányokra, ennek a fétisnek ugyanakkor nagyon kevés hús-vér megtestesítője létezik. Így beruházott egy paróka- és cosplay- kollekcióba, elsajátította az ahegaót (a japán pornóban a nők szexuális aktus közben mutatott arckifejezését), és belekezdett a tartalomgyártásba.

Belle platformonként más és más stratégiát követett. Mára elérhetetlen Instagram-oldalát a csúcson több mint 4,5 millióan követték, és átlagosan 674 ezer like, illetve 40 ezer komment érkezett képeire. Ezen a közösségi oldalon volt a legaktívabb, ez a platform szolgáltatta a tevékenységéhez leginkább illő keretrendszert.

Támogatói kategóriák

Az Instagram alapja a vizualitás, és alapvetően Belle is kinézetét használta tartalomként – szexuálisan izgató, fehérneműs képeket és videókat osztott meg magáról, követőinek pedig nem kellett attól félniük, hogy ismerőseik meglátják, hogy éppen mit lájkolnak, szemben a Facebookkal. Belle profilját a közösségi alapelvek áthágása miatt 2019. június 7-én letiltotta az Instagram.

Youtube-csatornáján mindössze hat videó érhető el, azok közül is csak kettő készült 2019-ben, mégis közel másfél millióan iratkoztak fel rá. A videók annyira furcsán szatirikusak, hogy tartalmukat bajosan lehet szavakkal leírni. Van, amelyiknek főszereplője egy döglött tintahal, ami Belle legjobb barátja, és nem mellesleg Tinderezik; egy másikban szerepel némi csirkemell és -máj, valamint cukorkák és mémek, jól kivehető társadalomkritikával körítve.

Találkozz a legjobb barátommal Fotó: YouTube

Exkluzív tartalmait Belle az online tartalomgyártók által előszeretettel használt közösségi finanszírozási oldalon, a Patreonon posztolja, ahol hatszintű előfizetéses rendszert alkotott: támogatói már havi 5 dollárért exkluzív képeket kaphatnak, aki pedig a havi 2500 dolláros kategóriára fizet elő, az Isten címet is megkaphatja tőle. (Érdemes megjegyezni, hogy bár Belle szexuálitástól fűtött videókat és képeket árult, meztelen képet soha nem töltött fel magáról.)

2019 júniusában 3075 támogatója volt a Patreonon, és ha csak a havi 5 dolláros előfizetésekkel számolunk, így is több mint 15 ezer dollárt kereshetett havonta, de egyes számítások szerint 75 ezret sikerült összehoznia.

Interakció

A sikeres influenszereknek szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk közönségükkel. A szimpla képek, az egy-két emojival megfűszerezett szövegek hosszú távon nem elegendők, párbeszédet kell indítaniuk rajongóikkal. Ez egyrészt a követők bevonódását és kötődését erősíti, másrészt statisztikai szempontból értékes, hiszen a hirdetők és a közösségimédia-platformok algoritmusai is annak alapján rangsorolnak, hogy az adott influenszert mennyi lájkot és kommentet gyűjt.



Belle egy Instagram-posztja alatt például megígérte, hogy PornHub-profilt készít, ha eléri az egymillió lájkot. Követői beindultak, több mint 1,8 millió lájk érkezett, és sokan több profilt is létrehoztak, csak hogy azokkal is lájkolják a posztot. Belle állta a szavát, és összesen 12 videót töltött fel a pornóoldalra, agresszív, pornográf címekkel és kezdőképekkel – maguk a videók azonban teljesen másról szóltak, mint amit a címük sejtetett.

Belle Delphine két órási kakast kényeztet (cock = kakas, illetve pénisz) Forrás: PornHub

Belle Delphine feketét kap lyukába Forrás: PornHub

A Belle Delphine Strokes Two Big Cocks című videóban például férfi nemi szervek helyett kakasokat simogatott, a Bell Delphine Gets Black in Her Hole-ban pedig a pornóiparban interracial néven emlegetett szexuális aktus helyett egyszerűen csak biliárdozott. A gesztus vegyes reakciókat váltott ki: volt, aki értékelte, és volt, aki úgy érezte, átverték.

Saját termék

Amikor egy internetes személyiség elér egy bizonyos nagyságú követőtábort, óhatatlanul eljön a merchandising ideje, amikor saját brandjének erejét, ismertségét kihasználva különböző termékeket kezd árulni.

Belle ezt sem aprózta el: GamerGirl Bath Water márkanéven piacra dobta saját fürdővizét. A termék 30 dollárba került, és az első három napban elfogyott az egész készlet, az akció pedig óriási médiafigyelmet kapott. Bár elsőre őrültségnek tűnt az ötlet, Belle rajongói tömegesen ugrottak a lehetőségre, főleg úgy, hogy a művésznő kéjesen ingerlő videóban mutatta be a terméket.

Belle PR-kommunikációs tevékenysége talán akkor ért a csúcsra, mikor ajándékdobozzal kedveskedett a már vele amúgy is sokat foglalkozó H3 Podcastnek. A küldemény többek között egy üvegcse nyálat és egy pendrive-ot tartalmazott, rajta egy videóval az üvegcse feltöltéséről, továbbá egy baseballsapkát az I own Belle Delphine's spit (a birtokomban van Belle Delphine nyála) szöveggel. Az H3 Podcastnak ezt az adását mostanra több mint 2,5 milliós nézettséget ért el a Youtube-on.

Belle Delphine kommunikációs stratégiája mellett mémszerű, szatirikus személyiségével is hódít. Azután tűnt el az internetről, hogy a Youtube-on közzétette a How to become Bell Delphine (Hogyan válj Belle Delphine-né) című videót, amelyben egy nyers csirkébe töm egy apró Szűz Mária-figurát, mondván: „ha jó kislány akarsz lenni, mindig hagyj egy kis helyet Istennek a szívedben”, aztán az egészet beletömi egy demonstrációs emberi csontvázba, miközben magáról, az internetkultúráról és a törékeny férfiegóról beszél.

Csontvázzal Fotó: YouTube

Belle Delphine 2019 novemberi eltűnése után 7 hónappal tért vissza új videóklipjével, amelyben olyan mondatok hangzanak el, mint „Hogy mégis ki szégyell engem? Az édesanyám” vagy hogy „Átvertem ezeket a bétákat a PornHubommal”, miközben a klip Belle új OnlyFans és Instagram-profilját hirdeti. (Az OnlyFans mostanában felívelő platform, amely a Patreonhoz hasonlóan, előfizetés ellenében különböző exkluzív, főként szexuális tartalmakat kínál.)

Belle Delphine bizonyos értelemben maga a modern médiahekker, aki eddigi pályafutása alatt úgy mutatott rá komoly társadalmi problémákra, a pornókultúra terjedésére, a nők kihasználására, az influenszerkedés árnyoldalaira és a merchandising visszásságaira, hogy közben kihasználta a kritizált rendszer által nyújtott összes lehetőséget. Az meg dupla fricska, hogy könnyen manipulálható, jórészt férfi rajongóinak köszönhetően alaposan meg is szedte magát. De aki képes 30 dollárt kiadni egy 20 éves lány fürdővizéért, az meg is érdemli, hogy lehúzzák.

A szerző az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének hallgatója.

