Kinyomtattak egy kétemeletes házat, videó is készült róla

A belgiumi Kamp C építőipari vállalat újabb rekordot döntött Európa legnagyobb 3D nyomtatójával, a COBOD BOD2-vel: kinyomtatott egy kétemeletes házat, vagyis a történelem legnagyobb lakóépületét, ami rögzített nyomtatóval, egy darabban készült. Míg a falak felhúzásáért az óriási, 10x10 méteres 3D nyomtató felelt, a tetőt vagy az ablakokat régimódian, kézzel építették be a munkások. A házban napelemeket és padlófűtést is elhelyeztek.

Igaz, Emiel Ascione projektvezető szerint a „lakóépület” megnevezés sem felel meg teljesen a valóságnak. A 90 négyzetméteres házat egyelőre nem úgy tervezték, hogy ténylegesen élni lehessen benne, hanem szimplán a technológia megvalósíthatóságát igyekeztek bizonyítani, így az építmény leginkább konferenciák, kiállítások és más szakmai események szenzációja lesz majd.

„Egy ilyen épület kinyomtatása egyelőre leginkább csak üzenet. Azt üzeni az építőiparnak, hogy van lehetőség, és van remény ebben a technikában” – mondta a Digital Trendsnek a projektvezető, aki szerint más iparágakban már megvetette a lábát a 3D nyomtatás, így csak idő kérdése, hogy mikor terjed el az építőiparban. Szerinte a technológia legnagyobb előnye, hogy elképesztően rugalmas: „Kinyomtathatsz egy sor házat, és mindegyiket egyedivé tudod varázsolni anélkül, hogy az a költségekben jelentősen megmutatkozna.”

Azt már korábban is jelezték szakértők, hogy a házak nyomtatásának lehetősége forradalmasíthatja az építőipart: nemcsak nagyságrendekkel gyorsabb építkezéseket, de az építőanyagok hatékony és precíz adagolásával sokkal alacsonyabb költségeket is hozhat, amely a megfizethető lakhatás felé vezetne. A New Atlasnak nyilatkozó Marijke Aerts szerint a technológia körülbelül 60 százalékkal csökkentheti mind az anyagköltséget, mind az építkezési időt.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: