Norvég okosóragyártó környékén sündörög Elon Musk cége, a Tesla

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Úgy tűnik, új fába vágja a fejszéjét Elon Musk elektromos autókat gyártó cége, a Tesla. A My Healthy Apple amerikai techblog vette észre, hogy az okosórákat gyártó norvég Xplora Technologies amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottsághoz (FCC) intézett beadványában a Tesla Motors, Inc. is megjelenik. Rögtön elindultak a találgatások, mi lehet a háttérben.

Az elektromos luxusautóiról és a futurisztikus cybertruckjáról ismert cég számára ugyanis merőben új irány lenne az okosóra-fejlesztés, habár a Tesla Motors korábban is kimerészkedett már az autógyártás területéről.

Az Xplora Technologies kifejezetten gyerekeknek fejleszt kütyüket és saját okosórája, az X5P Kids SmartWatch engedélyeztetési eljárása miatt fordult az FCC-hez. Az X5P a tervek szerint nyomon követi majd a gyerekek aktivitását, valamint az előző modellhez hasonlóan valószínűleg fényképezhetnek vele, hangüzeneteket küldhetnek róla, és úszás közben sem kell majd levenniük.

A techblog szerint könnyen lehet, hogy a Tesla valójában az Xplora platformját igyekszik hasznosítani. Arra ugyanis volt már példa, hogy különféle fejlesztő cégek Apple Watch-alkalmazásokat dobtak piacra, hogy például okosóráról is el lehessen indítani a Tesla Model S-t. Mivel a Model 3 és Model Y autókat kulcs helyett eddig is a kompatibilis iPhone-nal lehetett kinyitni, így lehetséges, hogy a jövőben Musk saját okosórát adna a Tesla-tulajdonosok kezébe.

Az a lehetőség is felmerült, hogy a Tesla Motors munkatársainak fejlesztenének okosórát, és az is, hogy a Tesla online shop tartozékai közé illesztenének egy új terméket a gyerekeknek szánt okosóra formájában. Musk még nem tweetelt az értesülésekről és a kérdést firtató techblogok sem kaptak választ a Tesla Motors-tól, úgyhogy egyelőre marad a spekuláció.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: