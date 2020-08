Dél-Karolinában is megjelent az argentin teju, a mindent felzabáló gyík

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Dél-Karolinában is megjelent a rettegett fekete-fehér (más néven argentin) teju, latin nevén a Salvator merianae. A Dél-Amerikában őshonos óriási gyíkok kedvelt háziállatnak számítanak, így a vadvédelmi szakértők szerint valószínűleg fogságból kerülhettek a természetbe, de igencsak szaporák, ráadásul gyakorlatilag mindent képesek megenni, ami az útjukba kerül, így komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra.

Andrew Grosse, az állam természetvédelmi hivatalának munkatársa szerint a gyíkok Georgiában és Floridában már elterjedtek, de ez az első eset, hogy Dél-Karolinában is befogtak egyet. A szakértő szerint különösen aggasztó, hogy a tejuk egyik kedvenc eledele a tojás, így különösen aggasztó a jelenlétük a fogasfürjfélék és a pulykák számára, de a veszélyeztetett georgiai üregteknős (Gopherus polyphemus) jelenlétét is veszélyeteti a gyíkok megjelenése.

A mindenevő tejuk egy méternél hosszabbra is megnőhetnek, és a tojás mellett elejtenek madarakat, kisebb emlősöket, kétéltűeket és hüllőket is, de a gyümölcsöt, a zöldséget és a bogarakat sem vetik meg. A szakértők szerint a megjelenésükkel ráadásul új, egzotikus paraziták is elterjedhetnek. A tejuk akár 35 tojást is rakhatnak évente, így ha valahol megjelennek, gyorsan el tudnak szaporodni.

Kedvencből ellenség

A gyíkok akár húsz évig is elélnek (fogságban ennél tovább is), kedvelik az állateledelt is, így a kint hagyott kutya- vagy macskatápot is szívesen megdézsmálják. Kifejezetten intelligens hüllőnek számítanak, ezért is kedvelt háziállatok, de a floridai, georgiai és dél-karolinai hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy megunt gyíkjaikat ne engedjék szabadon.

A borzasztó Salvator merianae Fotó: Patrick Glaume/Biosphoto via AFP

Floridában az invazív hüllőfajok 90 százaléka házikedvencként került az államba, Dél-Amerikából pedig évente csaknem kétmillió tejut szállítanak az Egyesült Államokba, ahol tenyésztik is az állatokat. Ott, ahol őshonosak, a helyiek a gyíkok húsát és zsírját is előszeretettel fogyasztják, de a gyíkbőrből készült bőrdíszművek is közkedveltnek számítanak.

A szakértők egyelőre nem tudnak komolyabb teju-populációról Dél-Karolinában, de a korábbi tapasztalatok szerint a gyík könnyen elterjed, ha egyszer megveti a lábát: Floridában már kifejezetten elterjedtnek számít. Annak ellenére, hogy a tejuk komolyan veszélyeztetik a biodiverzitást, nehéz felvenni ellenük a harcot: Floridában sokkal több gondot okoznak a szintén invazív burmai pitonok, így a mindenevő gyíkokra kevesebb energiája jut a hatóságoknak.

