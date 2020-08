Az LSD kiválthatja az opioid fájdalomcsillapítókat

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Több mint fél évszázaddal azután, hogy Eric Kast felfedte a lizergsav-dietilamid, vagyis az LSD hatásait a fájdalomérzetre, egy holland kutatócsoport újra elővette a témát, és olyan eredményre jutott, amely könnyen átalakíthatja a fájdalomcsillapító szerek válságos helyzetét.

Míg azonban Kast nagyobb, pszichedelikus hatású adagokkal látta el tesztalanyait az 1960-as években, a Maastrichti Egyetem kutatói a hallucinogén hatást nélkülöző mikrodózisok mellett döntöttek, és arra jutottak, hogy még így is van olyan jó fájdalomcsillapító hatása a szernek, hogy érdemes lehet vele kiváltani az Egyesült Államokban szinte népbetegségnek számító függőséget okozó opioid gyógyszereket.

„Gyógyászati szempontból az LSD fájdalomcsillapító hatását vizsgáló, ellenőrzött kutatásoknak a nem hallucinogén alacsony dózisokra kell koncentrálniuk, amelyek könnyebben kezelhetők, mivel nem okoznak pszichedelikus tüneteket” – írják a kutatók a Journal of Psychopharmacologyban megjelent tanulmányban.

Már épp eléggé fájdalomcsillapító, de még nem pszichedelikus

A kettős vak klinikai vizsgálat során 24 egészséges alanyon tesztelték a szert, akik négy különböző kísérletben vettek részt: három különböző dózisú (5, 10 és 20 mikrogrammos) LSD-teszt mellett egy placebokontrollt is végeztek. Az alanyoknak mindegyik kísérletben egy 3 Celsius-fokos vizet tartalmazó edénybe kellett mártani a kezüket két különböző időpontban, a szer beadásától számított másfél és öt óra elteltével. A kutatók több másik szempont mellett az alapján mérik az alanyok fájdalomtoleranciáját, hogy mennyi ideig képesek a hideg vízben tartani a kezüket.

A tanulmány szerint a vizsgálat figyelemre méltó eredménnyel zárult: a négy kísérlet közül a 20 mikrogrammos dózisra reagáltak a legjobban az alanyok, akiknek a szer hatására jól érzékelhetően javult a fájdalomtűrő képességük. „A 20 mikrogramm LSD jelentősen, körülbelül 20 százalékkal növelte az alanyok fájdalomtoleranciáját, míg a fájdalomérzet és a kellemetlen hatások szubjektív szintje csökkent” – írták a kutatók.

Az LSD molekuláris szerkezete 2D-ben és 3D-ben Forrás: Wikimedia Commons

A hatvanas évekbeli kísérletek során Kast még abban látta a megoldást, hogy a pszichedelikus hatások egyszerűen elvonják az alanyok figyelmét a fájdalomérzetről, de ez a magyarázat nem áll meg a friss, pszichedéliamentes, mikrodózisú tesztek esetében. Ugyan a holland kutatók is kimutatták, hogy a gyenge pszichedelikus hatás által okozott növekvő disszociáció és a fájdalomcsillapítás között van némi összefüggés, de ezt nagyjából a teljes hatásmechanizmus 6 százalékának feleltették meg.

A feltételezések szerint a kis dózisú LSD valószínűleg a fájdalomérzetet befolyásoló agyi receptorokra van hatással, és olyan folyamatot indít be, amely a vérnyomás növelésével csökkenti a fájdalom érzékelését. A kutatók javaslatai szerint a további tesztek során valamivel nagyobb (20 és 50 mikrogramm közötti) adagok hatását is vizsgálni kell, hogy feltérképezzék a hatékony gyógykezelés és a pszichedelikus tünetek egymáshoz viszonyított arányait.

Véget vethet a pusztító járványnak

A tanulmányban arra is kitérnek, hogy a hideg vizes teszt során hasonló eredményeket értek el az LSD 20 mikrogrammos dózisával, mint korábban az opioid szerek, például az oxikodon vagy a morfin beadásával, így ha az LSD-alapú fájdalomcsillapítás megismételt vizsgálatok során is biztonságosnak és hatékonynak bizonyul, helyettesíthetné az opioid fájdalomcsillapítókat.

Az amerikai járványügyi hivatal adatai szerint 1999 és 2018 között 450 ezren haltak meg opioid-túladagolásban, és bár sokáig az illegális heroin felelt az esetek többségéért, az elmúlt húsz évben már a gyakran felírt gyógyszerek (például a metadon), 2015 óta pedig a fentanil, a tramadol és hasonló szintetikus társaik okozzák a legtöbb halálos túladagolást.

Az opioid szerek túladagolása okozta halálesetek alakulása az Egyesült Államokban 1999 és 2018 között Forrás: CDC

Azt, hogy emellett hány ember életét tették tönkre ezek a szerek, talán a New York Times tavaly decemberi cikke mutatta be a legérzékletesebben, amelyben egy 2000-ben végzett ohiói középiskolai osztály utóéletét követték végig – az osztály több egykori diákja túladagolta magát, mások még ma is küzdenek a függőségükkel.

