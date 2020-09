Letiltotta a Twitter a kínai virológust, aki szerint laboratóriumban gyártották a koronavírust

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Felfüggesztette a Twitter annak a kínai virológusnak a fiókját, aki a héten azt állította, hogy a koronavírust laborban hozták létre, és kifejezetten az emberi szervezet megtámadására optimalizálták. Nem ő az első, és minden bizonnyal nem is az utolsó, aki hasonló elképzeléseket oszt meg a világgal – annak ellenére, hogy az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy nem mesterséges, hanem zoonotikus vírusról van szó.

Li-Meng Jen és társai szeptember 14-én publikálták a Zenodo preprint szerveren azt a kutatásukat, amelyben azt állítják, hogy a vírust mesterségesen hozták létre a ZC45 és ZXC21 névre hallgató, denevérek között terjedő koronavírusokból. A virológus szerint semmilyen komolyabb bizonyíték nem támasztja alá a vírus természetes eredetét. Jen szerint a vírust egy kínai laborban hozták létre, az emellett szóló bizonyítékokat pedig a tudományos világ a Kínai Kommunista Párttal együttműködve elhallgatja. Jen mindezt persze nem Kínán belül hangoztatta, nem sokkal az első észrevételei után az Egyesült Államokba menekült.

Kínai trükkök

Jen szerint kínai hatóságok jóval korábban tudtak a járványról, mint hogy értesítették volna a WHO-t. Ezzel a véleményével nincs egyedül: a Newsweek amerikai hetilap titkosszolgálati forrásokra hivatkozva már májusban megírta, hogy az ázsiai ország a CIA szerint is gyanúsan korán kezdett lélegeztetőgépeket és védőfelszereléseket vásárolni, jóval azelőtt, hogy ezek hiánycikké váltak volna a piacon. Az sem növeli a Kínába vetett bizalmat, hogy a koronavírus eredetét csak hatósági engedély birtokában lehet kutatni, illetve az sem, hogy az országban már 2012-ben felfedezték a SARS-CoV-2 legközelebbi ismert rokonát, a denevértől származó mintákat pedig éppen egy vuhani laborba szállították további tanulmányozásra.

Eddig semmilyen bizonyíték nem szólt a vírus mesterséges eredete mellett, és ez több virológus szerint így is maradt: Andrew preston, a Bathi Egyetem mikrobiológusa szerint Jen és társai semmilyen meggyőző bizonyítékkal sem tudtak szolgálni, maga a tanulmány pedig, amit 400 ezernél is többen tekintettek meg, tudományosan hiteltelen. Ez nem zavarta sem Donald Trump amerikai elnököt, amikor a tavaszi hullám idején többször is hangoztatta, hogy szerinte a vírust mesterségesen állították elő, de Mike Pompeo külügyminiszter is ennek a meggyőződésének adott hangot.

Konteók, hiányzó bizonyítékok

A biológiai fegyver-teória szószólói annak ellenére nem akarnak elhallgatni, hogy a Nature Medicine-ben már márciusban megjelent egy publikáció, amely szerint a koronavírus ezen változatát lehetetlen mesterségesen létrehozni, de a WHO, a CDC és a kínai kormányzat is tagadja, hogy biológiai fegyverről lenne szó. Carl Bergstrom, a Washingtoni Egyetem evolúcióbiológusa szerint Jenék tanulmánya tele van megalapozatlan állításokkal, a hivatkozások általában a kutatók önéletrajzaira mutatnak, amit pedig mégis képesek bizonyítékokkal alátámasztani, az egyáltalán nem utal mesterséges eredetre.

Dr. Li-Meng Jen Fotó: YouTube

Jen ragaszkodik a mesterséges eredethez: szerinte őt csak el akarják némítani, és bizonyítékai vannak arra, hogy a vírust egy laborban hozták létre. A virológus az amerikai FOX tévéadó egy műsorában nyilatkozott arról, hogy kommunista összeesküvés áldozata, és el akarják némítani. A Newsweek szerint a mostani tanulmány szerzői a Rule of Law Society nevű társasággal állnak kapcsolatban, ezt Steve Bannon, Donald Trump egykori tanácsadója alapította, így talán joggal merülhet fel a gyanú, hogy Trump és Pompeo kedvenc narratívája miért bukkanhat fel a publikációban.

Jen szerint a Twitter el akarja némítani őt, és a kínai kormány nyomására függesztette fel a fiókját. A cég külön nem kommentálta az esetet, közleményében a járvánnyal kapcsolatos álhírek veszélyeire hívta fel a figyelmet, miközben a virológus rajongói szerint azért büntetik a kutatót, mert három tweetjében is kimondta, amit a kínai kormányzat inkább titkolna.

