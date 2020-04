Többször annyi áldozatot szedhetett a koronavírus Kínában, mint amennyit hivatalosan elismernek

A hivatalos adatok szerint Vuhanban, a COVID-19 járvány egyik gócpontjában 2532 halálos áldozatot szedett a járvány, a helyiek szerint viszont ez az eredmény gyanúsan kevésnek tűnik.

A Radio Free Asia szerint a gyanút az is erősíti, hogy a környékbeli krematóriumok éjjel-nappal üzemelnek, a térségbe pedig szokatlanul sok urnát szállítanak a járvány hivatalos megfékezése óta. Már pénteken körbejárta a világot a hír, hogy fotók alapján jóval több az urna, mint amennyi az elhunytak hivatalos száma, de azóta sem szűnnek szivárogni az ezt alátámasztó információk.

A lap értesülései szerint volt olyan temetkezési vállalat, amelyhez ötezer urnát szállítottak le a járvány után, ez csaknem kétszer annyi, mint a hivatalosan elismert halálos áldozatok száma. A 11 milliós városban természetesen több temetkezési vállalat is működik. A Caixin szerint a hozzátartozóknak órákat kell sorba állniuk, hogy hozzájuthassanak szeretteik hamvaihoz.

Vuhanban is csak találgatnak

A szigorú karantén alól felszabadult Vuhanban a helyi lakosok is kételkednek benne, hogy helytállóak lennének az állami média által kommunikált számok, jobb híján a temetések gyakoriságából próbálnak következtetni a valós veszteségekre. Ez óvatos becslések szerint is tízszeresen, pesszimistábbak szerint pedig majdnem hússzorosan meghaladja a hivatalos adatokat, igaz, nem biztos, hogy a beérkező urnák közül mindet felhasználják.

A helyzetet tovább nehezíti a koronavírusos betegek definíciója is: a kínai hatóságok a tünetmentes, de igazoltan koronavírussal fertőzött betegeket nem számolják a betegek közé. Máshol is gondot okoz a fertőzöttek számának pontos felmérése, a tünetmentes vagy enyhe lefolyású eseteket általában nem vizsgálják, így a fertőzöttség mértékét is nehéz megbecsülni.

Az urnaalapú becsléseket ráadásul tovább nehezíti, hogy bár az adatok szerint több temetés történt Kínában, mint tavaly, ez még nem jelenti azt, hogy ezek mindegyike a koronavírushoz kötődik – ahogy a Newsweek is felhívja rá a figyelmet, a járvány miatt túlterhelt kórházakban egyéb okokból is sokan meghalhattak.

Erőt kell mutatni

Egy hupeji forrás negyvenezerre teszi a halálos áldozatok számát, az RFA egy másik kínai forrása szerint pedig elképzelhető az is, hogy a sokkoló adatokat a kormány apránként adagolja. Egy vuhani férfi szerint a kormány 3000 jüan hallgatási pénzt ad az elhunytak családtagjainak.

A vuhaniak mellett mások is aggódnak a hivatalos adatok miatt, politikai elemzők szerint viszont Kínának most különösen fontos, hogy erőt mutasson a járvány idején, ehhez pedig hozzátartozik annak a bizonygatása is, hogy a nyugati országoktól eltérően ott sikerült megfékezni a fertőzést.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a Kínából érkező felszerelésekre ugyan szükség van, de a mellette álló propagandára már nem, a kínai külügyminisztérium szerint viszont az általuk szolgáltatott adatok megbízhatóak, a probléma elhárításához pedig most globális együttműködés szükséges, nem egymás sértegetése.

