Vuhani vírus, koronavírus, SARS-CoV-2, HCoV-19? Hogy hívják ezt a vírust egyáltalán?

Nagyon nehezen alakul ki konszenzus az egész világon végigsöprő, tüdőgyulladást okozó koronavírus nevével kapcsolatban: jelenleg a hivatalos neve SARS-CoV-2, az általa kiváltott betegség pedig a COVID-19 névre hallgat. Nem segít a helyzeten a WHO kommunikációja sem: annak ellenére, hogy az egészségügyi világszervezet februárban leszögezte, hogy az új koronavírust valóban a SARS-CoV-2 névre keresztelték, gyakran mégis COVID-19-nek hívják, ami a betegség hivatalos neve.

Az Egészségügyi Világszervezet betegségügyi osztályozása is világosan különbséget tesz a betegség és a vírus neve között, a WHO azonban következetesen kerüli, hogy néven nevezze a vírust, gyakran úgy emlegetik, mint a COVID-19 megbetegedésért felelős vírust, ami redundáns, a kód ugyanis épp ezt jelenti. A COVID-19-ben a CO a korona, a VI a vírus, a D a betegséget (disease) jelöli, a 19 pedig arra utal, hogy a betegséget első ízben 2019-ben azonosították.

SARS a neve, de nem SARS

A vírus hivatalos nevében szereplő SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, súlyos akut légzőszervi szindróma) a 2003-ban Kínában kitört korábbi járványra utal, a mostani vírus ugyanis genetikai rokonságban áll az azt kiváltó kórokozóval. Hiába a kapcsolat, a WHO tudatosan kerüli a SARS elnevezést, attól tartva, hogy ez pánikot váltana ki azokon a területeken, ahol a SARS pusztított, ráadásul a nagyközönség könnyen azt hiheti, hogy a vírus SARS betegséget okoz. Azt is koronavírus okozza ugyan, mégpedig a SARS-CoV, de nem ugyanolyan betegség, mint a COVID-19.

Michael Ryan, a WHO ügyvezető igazgatója szerint a szervezet elsősorban a hétköznapi embereket szólítja meg, nem a virológusokat, ezért is kerülik a hivatalos elnevezést. A SARS-CoV-2 a virológusok számára egyértelmű elnevezésnek számít, a nagyközönség viszont nem a vírusra, hanem a betegségre kíváncsi, ezért is alkalmazzák a helytelen COVID-19 vírus elnevezést. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az amerikai járványügyi hivatal, a CDC honlapja alapján is úgy tűnhet, hogy a COVID-19 a vírus neve, nem a betegségé (bár a tennivalók ismertetése között következetesen COVID-19 betegséget emlegetnek).

Ha Kínából jött, akkor kínai

A pánik elkerülése mellett más okai is vannak a név körüli zűrzavarnak: Kína nem veszi jó néven, ha a vírust az országgal azonosítják, ezen pedig nem segített sokat, hogy a járvány kezdetekor mindenki vuhani koronavírusként emlegette a kórokozót. A rossz sajtótól tartva a kínai hatóságok még az is elterjesztették, hogy a vírust valójában az amerikaiak terjesztették el az országban, és semmi köze Kínához. A napokban Donald Trump háborította fel a kínai vezetőséget azzal, hogy a SARS-CoV-2-t egyszerűen „kínai vírusként” emlegette, az elnök azonban nem hajlandó bocsánatot kérni a sokak által rasszistának bélyegzett elnevezéstől. Szerinte miután a vírus Kínából érkezett, teljes joggal lehet kínainak nevezni. Az Egyesült Államokban élő ázsiaiak nem véletlenül tiltakoznak: sokan xenofób támadásokról számoltak be, az ázsiai-amerikaiak pedig fegyverkezésbe kezdtek attól tartva, hogy származásuk miatt ellenük fordul majd a pánikoló tömeg.

Minek nevezzelek?

Kínai kutatók a SARS kellemetlen emléke miatt azt javasolták, hogy a vírust egész egyszerűen humán koronavírus 2019 néven emlegessék, röviden HCoV-19 -ként, de az ötlet nem aratott osztatlan sikert. Más virológusok szerint a SARS-CoV-2 egyáltalán nem jelenti azt, hogy a vírus SARS-ot okozna, tudományosan pedig ez a pontos elnevezés.

Jens Kuhn, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (National Institutes of Health, NIH) kutatója szerint a vírustaxonómia különösen bonyolult terület; elsősorban nem azért problémás vuhani vírusnak hívni a SARS-CoV-2-t, mert a kínaiak megsértődnek rajta, hanem azért, mert már így is több vuhani vírusról tudnak – csak épp ezek nem veszélyesek az emberre. Emellett persze fontos az is, hogy a név minél kevesebb ember számára legyen sértő, igaz, a Lassa-láz miatt például nem sokan tiltakoztak (igaz, Izrael a disznóinfluenza kifejezést sérelmezte, az általa javasolt „mexikói influenza” kifejezést pedig Mexikó kérte ki magának).

Úgy néz ki, hogy a vírus egyelőre marad SARS-CoV-2, hiába sérti ez a korábbi járvány áldozatait vagy a Commodore Világ (CoV) rajongóit, a betegség neve pedig továbbra is COVID-19 lesz: nem lehet minden kórnak olyan szerencséje, hogy olyan ütős neve legyen, mint például a pestis vagy a himlő.

