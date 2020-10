Műnyelvet nyomtattak a Leedsi Egyetemen

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Nehéz dolguk volt eddig a terméktesztelőknek: ha kíváncsiak voltak, hogy milyen érzés megnyalni valamit, kénytelenek voltak hívni valakit, aki hajlandó erre, és beszámol az élményeiről. Ez a Leedsi Egyetem és az Edinburghi Egyetem tudósainak köszönhetően megváltozott, ha az általuk fejlesztett nyomtatott műnyelv beválik, örökre elfelejthetik a bérnyalók korát.

Az eszköz szilikonból készült, és hosszabb távon élelmiszerek és gyógyszerek teszteléséhez akarják használni, többek között azt is remélik tőle, hogy hatékonyabb gyógymódokat lehet vele fejleszteni a szájszárazság gyógyítására. A koronavírus a termékfejlesztést is megnehezítette: a járványügyi intézkedések miatt nehezebb volt az új készítmények érzékszervi tesztelését megszervezni, ezért is volt szükség a forradalmi műnyelvre.

Szemölcsmodellezés

Rik Sarkar, az Edinburghi Egyetem kutatója szerint a legnagyobb kihívást a nyelv sajátos textúrája okozta: a szerv felszínén található szemölcsök nagy része mechanikai szerepet tölt be, de miután ezek véletlenszerűen rendeződnek el, igen nehéz modellezni, hogy milyen érzést kelt valami, ha a szájba kerül. A műnyelv létrehozásához a kutatók 15 egészséges felnőtt nyelvéről vettek mintát, ezek alapján alkották meg a felületet, a jövőben pedig mesterséges intelligenciával tervezik megtervezni a különböző egészséges és beteg szervek modelljeit. További nehézséget okoz a modellek létrehozásában a nyelv nedvessége és rugalmassága. A tökéletes műnyelv megalkotásához a kutatók sertésnyelvek metszeteit is tanulmányozták, ezeknek az adatait egy lézerszkennelés után hasznosították.

Efren Andablo-Reyes, a kutatás vezetője szerint a nyelv mechanikai tulajdonságainak modellezése különösen fontos lehet a szájápolásban, a gyógyszeriparban és a táplálkozástudományban, sőt, jelentősen csökkentheti a humán tesztek pénz- és időbeli költségét is. Sarkar a hamisított élelmiszerek kiszűrésében is fontosnak tartja a mostani felfedezést: azzal, hogy modellezni lehet a nyálelválasztást és az ízlelést lényegesen befolyásoló szemölcsök eloszlását, még úgy is ki lehet szűrni az előírttól vagy normálistól eltérő textúrájú élelmiszereket, hogy a műnyelv nem érez ízeket, hosszabb távon pedig azt reméli, hogy a beszéd mechanizmusának alaposabb megértéséhez is hozzájárul majd az újonnan kifejlesztett anyag.

