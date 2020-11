A diagnosztika csodafegyvere: a fülzsír

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Új mintavételi eljárást dolgoztak ki a University College London kutatói: egy speciális eszközzel a betegek maguk vehetik majd le a fülzsírmintájukat, ennek kortizoltartalmából pedig hosszabb távon a pszichiátriai betegségek objektív megállapítását várják. A speciális eszköz könnyen használható, és nem veszélyezteti a dobhártyát.

Andres Herane-Vives pszichiáter, a tanulmány vezető szerzője szerint mindeddig senki sem próbálkozott a fülzsír kortizolszintjének vizsgálatával: leginkább a hajat vizsgálták, de a mostani vizsgálatok szerint a fülben nagyobb koncentrációban volt jelen a hormon, így az innen vett minták pontosabb méréseket tehetnek lehetővé. A hajból vett minták Herane-Vives szerint egyébként sem elég megbízhatóak, ugyanis az UV-fény, egyes fertőtlenítőszerek vagy akár a hajfestés is károsíthatják a mintát, amiből így nem is lehet igazán pontos adatokhoz jutni.

Herane-Vives pszichiáterként elsősorban a pontos pszichiátriai diagnózishoz használná a tesztelést, de a szerzők tanulmányukban arra is felhívják a figyelmet, hogy számos más betegség is megemelkedett kortizolszintet okoz, így az eljárás például a Cushing-szindróma vagy az Addison-kór diagnosztikájában is hasznos lehet. A minták alapján azt is könnyebb lehet megállapítani, hogy szükség van-e a kortizol gyógyszeres pótlására, és ha igen, a dózist is könnyebb megszabni. A kutatók szerint a fülzsír erre a tesztre a tökéletes anyag: mivel stressz hatására is kortizol szabadul fel, akár maga a vérvétel is megemelheti a hormon szintjét, a nyálminták pedig gyakran szennyezettek.

Másra is jó

A csodaeszköz Fotó: Trears

Az eljárás hosszabb távon más célokra is jól lehet, a kutatók azt várják, hogy hosszabb akár a COVID-19 elleni antitestek jelenlétét is kimutathatják vele. Az új eljárást egyelőre csak 37 résztvevőn tesztelték, az ő kortizolszintjüket haj- és vérmintákkal is ellenőrizték. A rendelkezésre álló módszerek közül az új mintavételezés bizonyult a leggyorsabbnak és legegyszerűbnek.

Herane-Vives szerint az első tesztek sikeresnek bizonyultak, így most ideje szélesebb körben is kipróbálni az új eljárást. Ehhez alapított egy céget is, a Trears egyelőre Londonban és Chilében rendelkezik irodával, a vállalkozás az eszköz fejlesztése mellett a fülzsír elemzésének hatékonyságát is fejleszti.

