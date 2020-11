Emberről emberre is terjed a vérzéses lázat okozó Chapare-vírus

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Legalább három ember esett áldozatul a Chapare-vírusnak 2019-ben, egy friss kutatás szerint az esetek alapján pedig bizonyítható az is, hogy a vérzéses lázat kiváltó kórokozó képes emberről emberre is terjedni. A vírus 2003 decemberében bukkant fel Bolíviában, Cochabamba közelében, a kutatók ekkor még úgy gondolták, hogy elszigetelt esetről lehet szó, ez az eset mindössze egy dokumentált halálos áldozatot követelt.

A korábbi feltételezések szerint a vírust rágcsálók terjesztik, az állatok vizelete és ürüléke, valamint a velük történő direkt kontaktus is veszélyes lehet, a mostani kutatás szerint viszont a fertőzöttek testnedvei is fertőzésveszélyesek. A Chapare 2019-ben bukkant fel ismét az országban, ekkor öt fertőzöttet azonosítottak, ebből két halálos áldozat kórházban, a betegekkel történő kontaktus során kapta el a betegséget.

Oligoryzomis microtis



Az esetre a bolíviai járványügy, a CDC és a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) gyorsan reagált, izolálták a fertőzötteket, a minták és a fertőzés körülményei alapján pedig megpróbálták feltárni a vírus pontos eredetét is. A vizsgálatok alapján az a korábbi hipotézis, amely szerint a kórt rágcsálók terjesztik, helytállónak tűnik, de Caitlin Cossaboom, a CDC infektológusa szerint még nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a kórokozó valóban patkányról vagy más rágcsálóról ugrott át az emberre. Az RNS-vizsgálatok szerint mindenesetre az eddigi legvalószínűbb jelöltnek az Oligoryzomis microtis nevű hörcsögfaj tűnik.

Cossaboom szerint a vírus a fertőzöttek testnedveivel is terjed, így különleges elővigyázatossági intézkedések bevezetését szorgalmaz a Chapare-gyanús esetek vizsgálatakor. A mostani kutatás alapján úgy tűnik, hogy a vírus vérrel, vizelettel, nyállal és spermával is terjed, ez utóbbi esetben a kórokozót egy felépült beteg spermájában a fertőzést követő 168. napon is kimutatták még.

Dengue, Lassa, Chapare

Bár egyelőre kevés fertőzöttet azonosítottak, a kutatók szerint jóval többen kaphatták el a betegséget: a Chapare tünetei nagyon hasonlítanak egy másik arénavírus által terjesztett kórhoz, a Lassa-lázhoz, így az infektológusok attól tartanak, hogy az orvosok több esetben is téves diagnózist állítottak fel. A diagnózist az is nehezíti, hogy az országban gyakorinak számít a Dengue-láz, amelynek a tünetei szintén hasonlítanak a Chapare-vírus által okozott megbetegedésre, így azok, akik ezeket észlelik magukon, hajlamosak ennek a kórokozónak elkönyvelni a megbetegedést. További diagnosztikai nehézségeket okozhat, hogy akárcsak a Dengue esetében, itt is elképzelhető, hogy sokan a COVID-járvány miatt nem merik vagy tudják felkeresni a kórházakat, így kezelés és diagnózis nélkül maradhatnak.

Maria Morales-Betoulle, a CDC infektológusa szerint a 2019-es megbetegedéseket minden kétséget kizáróan a Chapare okozta, ami azért is meglepő, mert a korábbi esetek óta nem azonosítottak ilyen megbetegedést az országban. A téves diagnózisok elkerülése érdekében a kutatók rekordidő alatt fejlesztették ki a vírus kimutatására szolgáló PCR-tesztet.

A CDC szerint az, hogy a betegség képes emberről emberre is terjedni, óvatosságra int, a szervezet ezért a frissen kifejlesztett PCR-teszt minél szélesebb körű alkalmazását javasolja a gyanús esetekben. A 2019-es megbetegedések óta Bolíviában három Chapare-gyanús esetet regisztráltak, a hírek szerint a fertőzöttek sikeresen kigyógyultak a betegségből. Daniel Bausch, az American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) tudományos programjának elnöke szerint a Chapare nem jelent pandémiás kockázatot: az eddigiekben leginkább azok kapták el, akik szoros kapcsolatban álltak a fertőzöttekkel, így inkább az orvosokat, ápolókat és beteg rokonaikat otthon ápolókat veszélyezteti, akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba a fertőzött testnedvekkel. Ha a vírust valóban az Oligoryzomis microtis terjeszti, még kevésbé valószínű, hogy világjárvány kerekedne belőle, ezek az állatok ugyanis csak Dél-Amerikában, ezen belül is szűkebb területeken élnek meg.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: