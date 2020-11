Tízmilliárd forintért vették meg a nyelvtanuló appot fejlesztő magyar startupot

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Bár az elmúlt években egyébként is egyre népszerűbbé váltak a különböző nyelvtanulást segítő mobilalkalmazások, a járvány és a távoktatás miatt most felértékelődött minden online oktatási platform. Ezt használta ki most a magyar társalapítású startup, a már több mint 25 millió felhasználóval rendelkező Drops, amelyet 31 millió dollárért, vagyis közel 10 milliárd forintért vásárolt fel a világ egyik legnagyobb tanulási platformja, a Kahoot.

A Forbes cikke szerint a vételár további 19 millió dollárral, vagyis még nagyjából 6 milliárd forinttal nőhet, ez azonban a Drops 2020 és 2022 között mutatott teljesítményétől függ majd. A magyar alapítók ugyanakkor nem szállnak ki a cégből, Farkas Dániel szerint a termék és a vízió nem változott, csak annyi, hogy most még több pénzből valósíthatják meg a terveiket.

A két nagy alkalmazásboltban négy éve elérhető Drops több mint 40 nyelv elsajátításában segít képes asszociációkon és kisebb pszichológiai trükkökön keresztül, és bár elsőre különös lehet, egyszerre csak öt percet enged játszani, hogy így a felhasználók jobban megbecsüljék az egyes alkalmakat, ami cserébe segíti a koncentrációt, és így a teljes nyelvtanulási folyamatot.

Forrás: Drops

A Drops mint startup valójában három különböző appot fejleszt: az azonos nevű, leginkább a szókincsre fókuszáló fő alkalmazás mellett a Scripts az olvasási, írási és jelelési készségeket fejleszti, míg a Droplets nevű app kifejezetten a gyerekeket célozza, 8 és 17 év között.

A Kahoot nemrég részesült 215 millió dolláros befektetésben a SoftBank részéről, miután korábban már a Disney vagy a Microsoft is támogatta, így már több mint 3 milliárd dollárra értékelik a céget, amelynek a Drops felvásárlása az eddigi legnagyobb üzlete. A megállapodás részeként a Kahoot funkciói is megjelennek majd a Drops appjában, valamint a Drops tartalmai is elérhetők lesznek a Kahoot platformján.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: