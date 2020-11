A mitokondriális diszfunkciók miatt rongálódhat a szervezet az űrutazások alatt

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az űrhajósok orvosbiológiai vizsgálatai nyomán már eddig is tudott volt, hogy az asztronauták immunrendszere károsodik, izom- és csonttömegük csökken, sejtjeikben túlzottan felhalmozódnak a szabadgyökök, vagy megváltozik a génszabályozásuk és az emésztőrendszer mikrobiom-összetétele is.

A rangos Cell folyóiratban a napokban jelent meg az a tanulmány, amely az amerikai űrhivatal, a NASA szabad hozzáférésen alapuló GenLab nevű tudományos központjával együttműködve dolgozó nemzetközi kutatócsoport eredményeiről számol be.

A kutatók a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) eddig elvégzett állatkísérletek eredményeit, illetve 59 asztronauta egészségügyi adatait, továbbá vér- és vizeletmintáit elemezve jutottak arra, hogy a különféle, látszólag eltérő kórképek gyökere a mitokondriális diszfunkció lehet.

A testi sejtek energiaközpontjaként is szolgáló sejtszervecske működési zavarát először kísérleti egerek máj- és szemkárosodásának hátterében fedezték fel a kutatók, aztán kiderült, hogy az űrhajósok szervezetében is hasonlóképp kedvezőtlen mitokondriális változások állnak be tartósabb űrutazások során.

Az ikerkutatások nyomán is ismerhető, 2015-16-os küldetése során 342 napot az ISS-n töltő Scott Kelly mellett még több tucat asztronauta vér- és vizeletmintájának utólagos elemzése bizonyította, hogy különféle típusú sejtekben az űrben való tartózkodás megváltozott mitokondriális aktivitáshoz vezetett.

Scott Kelly mint gyümölcs-zsonglőr Fotó: NASA

Az eredmény a kutatók szerint jelentős lépést jelent annak kiderítésére, hogyan maradhat egészséges az emberi szervezet a Földön kívül. A NASA által felkért stáb úgy véli, hogy a mitokondriális betegségek kezelésére már használt gyógyszerek alkalmazása ígéretes lehet a soron következő kísérletekben. Mindezekkel egy sor olyan, az űrutazás alatt fellépő kórkép kezelése lehetővé válik, mint a megzavarodott cirkadián ritmus vagy a kardiovaszkuláris rendellenességek.

Ugyanakkor annak kiderítése még várat magára, hogy vajon mi az oka annak, hogy a tartósabb űrbéli tartózkodás alatt az egészséges mitokondriális funkciók megzavarodnak.

