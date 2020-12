300 óra alatt egymillió új galaxist fedeztek föl ausztrál csillagászok

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Ausztrál csillagászok mindössze 300 óra alatt feltérképezték a megfigyelhető univerzum 83 százalékát. Az új csillagvizsgálatot az ausztrál nemzeti tudományos ügynökség, a CSIRO végezte el; a céljuk az volt, hogy létrehozzák az univerzum Google térképét.

A kutatást az Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) rádióteleszkóppal végezték. A teleszkóphoz tartozik egy 36 antennából álló hálózat, amiket Nyugat-Ausztráliában telepítettek. Bár az ASKAP-ot már 2012 óta használják a rádiójelek bemérésére, a teleszkóprendszer összes antennáját mostanáig nem használták az égbolt feltérképezéséhez.

A teleszkóp teljes potenciáljának kiaknázásához a kutatók nagyjából hárommillió galaxist térképeztek fel az égbolt nyugati részén; a témával foglalkozó kutatást november 30-án publikálták a Publications of the Astronomical Society of Australia című szaklapban. A sikerre való tekintettel a CSIRO kutatói azt tervezik, hogy a következő években az univerzum még mélyrehatóbb feltérképezését is megkísérlik.

„Az ASKAP az első alkalommal mutatta meg a teljes potenciálját: minden eddiginél részletesebb képet készített az univerzumról, méghozzá rekordgyorsasággal. Arra számítunk, hogy több tízmillió új galaxist találhatunk a jövőbeli kutatások során.”

– mondta David McConnel, a CSIRO csillagásza.

A csillagtérképek elkészítéséhez szükséges felmérések általában hónapokig vagy évekig tartanak. A CSIRO kutatóinak csupán hetekre volt szükségük. Miközben a teleszkóp 36 vevőegysége hatalmas panorámaképeket készített az égboltról, egy megkettőzött teljesítményű szuperszámítógép-hálózat dolgozott a képek kombinálásán. A végeredmény egy, a látható égbolt 83 százalékát lefedő 903 önálló képből összeálló térkép lett, amik egyenként 70 milliárd képpontból állnak. Az új felvételek hamarosan hozzáférhetők lesznek a CSIRO Data Accces Portalon.

