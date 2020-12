15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple I számítógépnek, amit maga Steve Wozniak dedikált

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az RR Auction aukciós ház december 9-én Apple tematikájú árverést indított. Az aukción több értékes, az Apple-höz kötődő számítógépes ritkaságra, játékra, poszterre, autogramra és személyes tárgyra lehet licitálni.

Dedikált, dobozos, működőképes

Az aukció legcsábítóbb tétele az az Apple I számítógép, amit a cég egyik alapítója, Steve Wozniak dedikált. Ennek 50 000 dollár (kb. 15 millió forint) a kikiáltási ára, de a becslések szerint nem elképzelhetetlen, hogy 400 000 dollárért ütik le (kb. 120 millió forint). Wozniak és társa, Steve Jobs közösen tervezték és készítették el az első személyi számítógépet; ez volt az Apple I. Az 1976-ban gyártott modellből nagyjából 200 darab készült, így a fennmaradó darabok gyűjtői ritkaságnak számítanak.

Az Apple-alapító Steve Wozniak is dedikálta a remek állapotú, frissen restaurált Apple I személyi számítógépet. Az Apple I volt a home computing nulladik órája, és a világ legértékesebb informatikai cégének első terméke. Fotó: RR Auctions

Az Apple I-on még semmi sem látszott az Apple arculatát a későbbiekben meghatározó letisztult, minimalista dizájnból; a vásárló egy programozható alaplapot vásárolt. A személyi számítógépek forradalmát nem ez, hanem az 1977 júniusában megjelent Apple II hozta el. (Wozniak Apple II-vázlatai ugyancsak megvásárolhatók a liciten, a kikiáltási ár háromezer dollár.)

A szóban forgó példányt egy Apple I-szakértő, Corey Cohen hozta működőképes állapotba. A szerencsés licitáló a Cohen által készített műszaki dokumentációt is megkapja; eszerint a teszteken a számítógép nyolc órán át hibátlanul működött. És bár Wozniak aláírása kétségkívül magas hozzáadott értéket jelent, az sem elhanyagolható szempont, hogy az árverésre kínált modellhez a gép eredeti doboza is jár, pedig azokból még kevesebb maradt fenn, mint az első Apple gépekből.

Szivárványszínű szemüvegen át

Ahogy egy Apple I számítógép sem fogható napi munkára, úgy az Apple logós szemüveg sem lesz mindennapos viselet – igaz, eredetileg sem arra tervezték. A cég szivárványlogós emblémája után formázott szemüveget Wozniak promóciós eszköznek szánta. Ez egy kivételesen jó állapotban fennmaradt példány. Steve Carr 1984-es könyve, a WOZ: The Prodigal Son of Silicon Valley borítóján Wozniak is ezt a szemüveget viseli.

Steve Wozniak promóciós célból gyártatta le a 30 példányban elkészült szivárványszínű Apple-logós napszemüveget. Fotó: RR Auctions

A 30 példányban legyártott, Metzler-TWE 145 keretes szemüveg az eredeti dobozában kínálják, 200 dolláros kikiáltási áron. Ma is ennyit fizethetünk egy jobb napszemüvegért, és annak még történelmi értéke sincs.



„1979-ben volt egy optikus Palo Altóban, akivel 30 párat csináltattam a szivárványszínű, Apple-logós szemüvegből. Egy viccnek induló projekt volt. Eszméletlen érzés 40 évvel később látni őket az eredeti dobozban, tokkal és tisztítókendővel.”

– írta Wozniak a szemüveghez mellékelt kísérőlevélben.

A oldal: Star Wars; B oldal: Star Trek

A Starwars, P/N A2T0002X név legfeljebb a fanatikus Csillagok háborúja-rajongóknak mondhat valamit; ez volt az első, nem hivatalosan megjelent Star Wars videójáték. A játék 1978-ban, egy évvel az első film mozikba kerülése után készült el az Apple II személyi számítógépre. A kazetta másik oldalán egy Star Trek játék található; ezzel a lépéssel az Apple közös nevezőre (pontosabban két kazettaoldalra) hozta a hetvenes évek legnépszerűbb sci-fi univerzumait.

Star Wars vagy Star Trek? Ezen a kérdésen azóta is vitatkoznak a rajongók, pedig az Apple már 1978-ban megválaszolta: mindkettő. Fotó: RR Auctions

A 250 dolláros kikiáltási áron kínált példány különlegessége, hogy egy fénykép is tartozik hozzá, amin Chris Espinosa a kezében tartja ezt a kazettát. Espinoza volt az Apple nyolcadik alkalmazottja; 1976-ban, 14 évesen csatlakozott a Steve Jobs szüleinek garázsában működő Apple-höz, ahol szoftverkézikönyveket és BASIC programkódokat írt iskola után.



A Star Wars kazettákat Espinoza kézzel másolta, gyakran nyolcasával. A művelethez nem profi eszközt használt, hanem egy kétkazettás sztereó magnót. A munka olyan mély nyomot hagyott benne, hogy máig felismeri a régi Apple-játékokat, ha magnón visszajátszva hallja a programkódjukat.

A főnök névjegye

Steven P. Jobs, az igazgatótanács elnöke, Apple Computer, 20525 Mariani Avenue, Cupertino, Kalifornia 95014. A telefonszámon kívül ez áll Steve Jobs Apple-alapító eredeti névjegykártyáján. A szerencsés licitálók most hozzájuthatnak egy megmaradt, 200 dolláros kikiáltási áron kínált példányhoz.

Ha valaki, hát Steve Jobs ugyancsak letette a névjegyét az informatikában. És így nézett ki az a bizonyos névjegy. Fotó: RR Auctions

… és még sok más különlegesség

Az eddig említett tárgyakon kívül az aukción beszerezhető több ritka számítógép (például Del Yocam Apple II számítógépe, egy korai Apple IIc modell, egy Apple II fejlesztői gép, egy jó állapotú Macintosh 128K, illetve Douglas Engelbart háromgombos egere. A teljes kínálatért ajánlott átböngészni az RR Auction hivatalos holnapját.

