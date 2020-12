Vérzéses fertőző betegség tizedeli a nyulakat az Egyesült Államokban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Rendkívül fertőző, vérzéses betegség pusztítja a vadon élő és a házinyulakat egyaránt Utah és New York államok területén - közölték hétfőn az illetékes amerikai vadvédelmi hatóságok. Az új, RHDV2 vírus okozta fertőzés 2010-ben Franciaországban ütötte fel a fejét először, onnan terjedt el egész Európában és a mediterrán térségben, majd átkerült az Atlanti-óceán túlsó partjára is.

A rágcsálókat tizedelő kórokozó nemcsak a veszélyeztetett nyúlfajtákat sodorhatja a kihalás szélére, hanem más fajokra is veszélyes: miután az Ibériai-félszigeten a nyúlpopuláció 60-70 százalékával végzett, az ibériai sas állománya 45 százalékkal, míg az ibériai hiúzok száma 65 százalékkal csökkent. Szakértők az amerikai területeken a sakálokat féltik: attól tartanak, hogy ha az állatok nem találnak vadnyulakat, ráfanyalodnak majd a szarvasmarhákra, míg az állattartók mérgeket vethetnek be ellenük. A méreg miatt elhullott sakálok tetemei pedig már más ragadozókra, például a keselyűkre és a sasokra is veszélyt jelent.

A vérzéses nyúlbetegséget a calicivírus okozza, amely az amerikai nyúlpopulációk őseiként számon tartott, európai háziasított és vadnyulakat egyaránt megtámadja - írja a House Rabbit Society, az egyik amerikai nyúlmentő szervezet. Korábban a vírus az Észak-Amerikában honos fajokat, például az üregi nyulakat, a hócipős nyulakat, és a mezei nyulakat megkímélte, most viszont éppen közöttük pusztít leginkább.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint, a rágcsálók esetén 40-100 százalékos halálozási aránnyal bíró kórokozó emberre nem veszélyes. A House Rabbit Society információi szerint a fertőzés gyorsan és szinte tünet nélkül pusztítja az állatokat, amelyek legtöbbször belső vérzés és májleállás miatt múlnak ki. Egyelőre a kórt gyógyítani sem tudják.

A vadvédelmi szakértők szerint a vírus hónapokig túlél a természetben, a halott állatokban akár három hónapig is. Sőt, nem csupán a fertőzött rágcsálók adhatják át közvetlenül egészséges társaiknak, hanem közvetett módon akár embereken, macskákon, kutyákon, nyúleledelen vagy más élettelen tárgyakon, de akár a fertőzött nyulakból lakmározó ragadozókon keresztül is terjedhet.

A calicivírus nyulakat megbetegítő változatát először 1984-ben fedezték fel Kínában, de a kutatások szerint valószínűleg Európából származik. Azóta a szakértők Új-Zélandon át Afrikáig szinte az egész világon találkoztak már a vérzéses kór miatt kimúlt állatokkal. Az elmúlt évben Nevada, Colorado, Texas, Arizona, Új-Mexikó területén, valamint Mexikóban észlelték a halálos járványt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: