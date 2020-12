Nyugalom, a szuperhős pózban földet érő mókusok nem szuperhősök, csak a hónaljukat vakarják

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Bár a Redditen már legalább három éve terjed az az elmélet, miszerint a mókusok különleges képességekkel rendelkezhetnek, mivel épp úgy érkeznek ugrás után a földre, mint ahogy a DC- és Marvel-hősök lépnek be egy drámai jelenetbe, az elmúlt hetekben egy podcastnek köszönhetően új életre kelt a teória.

Forrás: Reddit / Wikimedia Commons

Pedig időközben több neves publikációban is megfordultak a képek: beszámolt róluk a Comicbook.com, a 9GAG.com és az EatLiver.com, de beröffentette a mémmasinát a Bored Panda is. Mivel a „Közepesen érdekes” című, közepesen érdekes fotók megosztására létrehozott subredditen is feltűnt a landoló mókus, a KnowYourMeme adatbázisában is elfoglalhatta örök helyét.

Aztán jött a világ egyik legnépszerűbb podcastje, a világ különféle érdekességeit tárgyaló Stuff You Should Know, és beleállt a konteóba. Szerencsére a Truth or Fiction nevű tényfeltáró lap hamar mozgósította erőforrásait, és utánajárt a legendának.

Mint kiderült, a podcast után egy Jack D. Murphy nevű manchesteri férfi Twitterén keresztül kezdett vírus módjára terjedni a veszélyes álhír – a tízezernél is kevesebb követővel rendelkező Murphy posztját több mint 1,1 millióan lájkolták, és több mint 200 ezren osztották tovább.

Forrás: Bored Panda

A tudomány végül akkor győzedelmeskedett az áltudomány fölött, amikor Murphy threadjébe megérkezett a világ egyik neves mókusszakértője, a zoológus-állatfotós Dani Connor Wild, aki porig alázta a szenzációhajhász posztolót: „Ez kamu lol” – írta a kutató.

A póznak természetesen van jelentősége, de a szuperhős hipotézisnél sokkal hétköznapibb: a mókusok a hónaljukat vakarják így, egyik „kezükkel” a földön támaszkodva, a másikat a magasba tartva, hogy a hátsó lába hozzá tudjon férni a hónalj területéhez. Ezt egy mókuskölyökről készült videóval illusztrálta.

A Truth or Fiction azonban nem érte be ennyivel, és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) pszichológia- és neurológiaprofesszorát, a mókusok viselkedését kutató Lucia Jacobsot is megkérdezte, aki megerősítette a hónaljvakarás tényállását, de hozzátette: ezek az állatok nagyon kemény állatok, hiszen óriási szakadékok között tudnak átugrani, és a memóriájuk is kiváló – mindig emlékeznek, hova ásták el a dugi rágcsálnivalót.

Landolás ide vagy oda, a mókusok szuperképességeiről már a Qubit olvasói is értesülhettek: például arról, hogy értik a madárnyelvet, és az alapján képesek megállapítani, tiszta-e a levegő; vagy épp arról, hogy nincs olyan akadálypálya, amin ne tudnának végigmenni, ha egy dióval töltött etető van a célban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: