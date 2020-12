Agyonszúrt béka, égő kakas és Zsákos Para bácsi: régen bezzeg a karácsonyi képeslap is jobb volt

A macska az internet korában is spirituális totemállat; nem csoda, hogy a viktoriánus kor képeslaptervezői is meglátták benne a fantáziát. Pontosabban nem is a macskában látták meg, hanem a rajzoló tette hozzá a sajátját. Az óriás sípon ücsörgő kvartettben vagy a rongyokat szorongató, bánatos arcú duóban még nincs semmi extra: a nyúloktató viszont láthatóan betonba áztatott kürtőskalácsot evett, a kardos cica könnyes tekintete pedig egy három másodpercen belül bekövetkező rituális öngyilkosságot sugall.