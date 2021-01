A jövő üzlete a háborítatlan erdő

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egyre nagyobb üzlet a környezetvédelem: a karbonlábnyom pénzért történő megváltása 2019-ben 600 millió dolláros üzletnek bizonyult, de a Berenberg bank becslése szerint 2050-re akár 200 milliárdot is érhet. Az elmúlt három évben már így is megtriplázódott az erre szakosodott cégek forgalma, a bank előrejelzései szerint pedig az elkövetkező öt évben további növekedés várható.

Ennek a piacnak az egyik új szereplője az észt Single.Earth, amely több millió dolláros értékben vásárolt erdőket és mocsarakat. Merit Valdsalu, a cég vezérigazgatója szerint a szén-dioxid-kompenzáció és a biodiverzitás már most is létező üzlet, de a legtöbb erdőtulajdonos nem tud hozzáférni ezekhez a lehetőségekhez, ebben működik közre az észt vállalat.

Van rá igény

A Single.Earth azt ígéri, hogy a cégek a pénzükért cserébe háborítatlan erdőket kapnak, legalábbis elméletben: az emissziójukat azzal válthatják meg, hogy a vállalat megóvja a fákat. Ez különösen népszerű üzenet lehet Észtországban, ahol a fakitermelést évek óta heves viták övezik, a Single.Earth pedig épp akkor tűzte a zászlajára az erdei biodiverzitás megőrzését, amikor az észt környezetvédelmi minisztérium arra hivatkozva utasította el a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet egy hatástanulmányát, hogy az a biodiverzitást és a klímatudatosságot helyezte az erdőgazdálkodás középpontjába.

A karbonlábnyom megváltását sokan kétes gyakorlatnak tartják, legjobb esetben is csak a céges lelkiismeret megnyugtatásának, illetve hatékony marketingfogásnak, mások szerint viszont ez a jövő. Mark Carney, a Bank of England egykori igazgatója szerint az ehhez hasonló vállalkozások kulcsfontosságúak a nullemisszió eléréséhez. Számos olyan terület van, ahol az emisszió nullára csökkentése még a legnagyobb jóindulattal is lehetetlen, a karbonlábnyom megváltása ezek számára nélkülözhetetlen lesz.

