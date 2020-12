Az ENSZ-főtitkár szerint az emberiség öngyilkos háborút indított a természet ellen

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint „a Földnek magas láza van, a klímaváltozás káros hatásairól nap mint nap hallhatunk, híreket, egymást érik a pusztító erdőtüzek és az áradások. Az emberiség és a környezet napról napra nagyobb károkat szenved el”. Guterres a Columbia Egyetemen szerdán tartott beszédében erre és az azonnali cselekvés fontosságára hívta fel a figyelmet, mert mint elmondta, jelenleg az emberiség „ögyilkos háborút indított a környezet ellen”, de ebből semmiképpen sem kerülhet ki győztesként, ugyanis „a természet mindig visszavág”, és idővel ezek az ellencsapások csak egyre súlyosabbak lesznek.

A főtitkár szerint azonban még nincs minden veszve: a megoldás már a láthatáron van, de radikális intézkedések nélkül a mostaninál sokkal nagyobb problémákra kell felkészülnie a világnak. Összehangolt nemzetközi lépések nélkül a század végére a Föld átlaghőmérséklete 3-5 Celsius-fokkal is emelkedhet.

Apokalipszis most

Guterres szerint már most is apokaliptikus erdőtüzek, áradások, ciklonok és hurrikánok pusztítanak a világban, a biodiverzitás az összeomlás szélén tántorog, újfajta betegségek pusztítanak, a tengerekben pedig egyre gyűlik a műanyagszemét. Az összehangolt nemzetközi intézkedésekről az ENSZ jövő novemberben megrendezett klímacsúcsán dönthetnek, de a főtitkár arra figyelmeztet, hogy mára eljött „az igazság pillanata”, a klímakrízis elhárítását pedig az ENSZ legfontosabb feladatának nevezte.

Guterres nem első alkalommal használja a háború-metaforát: 2019 decemberében is mielőbbi tűzszünetet sürgetett, egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a párizsi egyezményben rögzített másfél fokos cél valószínűleg tarthatatlan, és még a legjobb forgatókönyv szerint is 3 fokos emelkedésre lehet számítani 2050-ig.

Ekkori beszédében a hasonló egyezmények törékenységét is hangsúlyozta, példának pedig az Egyesült Államok kilépését hozta fel az egyezményből – erre végül hivatalosan november elején került sor, igaz, Joe Biden bejelentette, hogy elnökké választása esetén az egyik első dolga lesz visszalépni a párizsi egyezménybe. Az biztos, hogy ez fontos lépés a klímaváltozás elleni harcban, de Guterres szerint még nem elegendő: a főtitkár úgy gondolja, hogy 2030-ra 45 százalékkal kellene csökkenteni a károsanyag-kibocsátást a 2010-es adatokhoz képest ahhoz, hogy az emberiség elkerülje a katasztrofális következményeket. A megoldást a közös nemzetközi fellépés mellett az ENSZ a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű használatában látja: Guterres szerint jó hír, hogy az új szénerőművek építése és a régiek üzemben tartása egyre kevésbé számít megtérülőnek, így üzletileg és környezetvédelmi szempontból is vonzóbb lehet a megújulók alkalmazása.

