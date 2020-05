A járvánnyal dacolva küzdenek a klímaváltozás ellen a faültető civilek

A növekvő klímaaggodalom közepette egyre több szakértő gondolja úgy, hogy a faültetés szó szerint a lehető legzöldebb megoldást jelentené a szén-dioxid visszaszorítására: Tom Crowther, az ETH Zürich Egyetem klímakutatója szerint egybillió fa ültetésével minden más módszernél hatékonyabban lehetne javítani a bolygó levegőjét.

Az elmúlt években ennek megfelelően egymást érték a gigantikus faültetési akciók: a Fülöp-szigeteken törvény kötelezi a diákokat arra, hogy mielőtt elballagnának, legalább tíz fa elültetésében vegyenek részt, India 2017-ben megdöntötte a saját tavalyi rekordját 66 millió fa elültetésével, de Kínában és Vietnámban is egymást érik az erdősítési programok. Tavaly ősszel a YouTube influencerei is bebizonyították, hogy mégis jók valamire: a 35 millió követővel rendelkező szupersztár, MrBeast, azaz Jimmy Donaldson által indított gyűjtésen gyűjtésen húszmillió fa ültetésére elegendő pénz gyűlt össze.

Duplázzuk meg az erdőt!

Magyarországon alapítványként a MyForest tűzte először a zászlajára az erdősítést: a kezdeményezéssel okos alapokra akarják helyezni a faültetéseket, ezzel pedig idővel meg szeretnék duplázni az erdős területeket a Földön. Miután a faültetéssel ártani is lehet, ha nem megfelelően végzik, a magyar kezdeményezés helyi erdészeti szakértők bevonásával, céges vagy magánfinanszírozással erdősít.

Gayer Zoltán, a projekt ötletgazdája a Qubitnek elmondta: az alapítvány azért jött létre, mert úgy érezték, hogy szükség van egy alulról jövő kezdeményezésre ahhoz, hogy valamit tehessenek a klímakatasztrófa elkerülése érdekében, a faültetés pedig kézenfekvő ötletnek tűnt. Önmagában az ültetés persze nem ér semmit, az alapítvány ezért az ültetés mellett tízévnyi erdőgondozást is ígér, ami azért is fontos, mert a faültetéseket érő legtöbb kritika épp arra vonatkozik, hogy mi történik, ha kifullad az alapítvány, az addig elültetett erdőket pedig elhanyagolják. Gayer szerint ezért sem megnyugtatók az indiai vagy Fülöp-szigeteki rekordkísérletek: az ötlet jó, de az utógondozásról már jóval kevesebbet hallani.

9,77 millió magyar, 10 millió fa

Nem ők voltak az egyetlenek, akik faültetésben látták Magyarországon a bolygó jövőjét. Tavaly indult a 10 millió fa mozgalom is, ők eddig 36 620 fánál és 3471 cserjénél tartanak, és a tervek szerint a faszámlálásban regisztrálják majd a MyForest ültetéseit is. A 10 millió fa szintén szakmai felügyelet mellett végzi a telepítéseket. Az ötletgazda, Bojár Iván András a Qubitnek elmondta, hogy a telepítéseket erdőtechnikusok és erdőmérnökök készítik elő, akik megvizsgálják a talaj összetételét, vízellátását és a környéken található fajokat is, majd ezután döntenek arról, hogy az adott területen milyen erdő telepíthető.

Az erdőtelepítés persze nem kizárólag az ültetésről szól: ilyenkor komplex ökoszisztémák jönnek létre, ehhez pedig elengedhetetlen a vegyes fajösszetétel. Bojár szerint az erdőtelepítés adja magát, mivel természetazonos megoldás egy fennálló problémára, nem véletlen, hogy tucatnyi kisebb-nagyobb közösség munkálkodik a fásításon.

Hektárok, cserjék

A MyForest tavalyi indulása óta 3,5 hektárnyi erdőt telepített céges és támogatói adományokból, ősszel további 2 hektár elültetését tervezik. Az ültetések általában közösségi események, ez a COVID-19-járvány miatt most változott, az erdők sorsa viszont továbbra is nyomon követhető: a támogatással az ültetésen túl az erdők tízévnyi gondozását is finanszírozza, az erre szánt összegeket már a telepítéskor lekötik. Gayer szerint tíz év éppen elegendő: ekkor jön el az idő, hogy elbontsák az erdő körül a kerítést, a terület bérbeadója pedig szerződésben vállalja, hogy a telepítéstől számítva negyven éven keresztül nem vágja ki a fákat. Az így létrejött erdőket az adakozók és a kirándulók is használhatják majd.

Erdőtelepítés COVID idején

A járvány hatásait ugyanakkor minden közösségi tevékenység megérezte. A MyForest vendégek nélkül végezte az ültetést, a 10 millió fánál pedig egy eddig ismeretlen műfajt, a social distancing faültetést találták fel a probléma áthidalására. Ennek keretein belül Baján megoldották azt, hogy gyakorlatilag kontakt nélkül működjön a közösségi erdősítés. A cél közös, ahogy Bojár mondta, a 10 millió fánál minden elültetett fának örülnek, ennek megfelelően a magyar erdősítési kerekasztal tagjai a lehetőségekhez mérten segítik is egymást ahelyett, hogy rivalizálnának. A járvány kitörését persze megtapasztalták a faültetők is: a MyForesthez kevesebb felajánlás érkezett, mint korábban, a 10 millió fa mozgalom közösségi jellege miatt pedig szintén megérezte a COVID hatását, igaz, ebben a közösségben a facsemeték csereberéje továbbra is virágzik, még a social distancing tiszteletben tartása mellett is.

Mindkét megkérdezett kezdeményezés komoly tervekkel készül a jövőre is. Már az is kicsi, de értékes lépésnek számít, ha valaki magánkézben lévő tulajdonban telepít fákat, az átgondolt, a biodiverzitást és a helyi ökoszisztémák erősítését célzó telepítések viszont Gayer és Bojár szerint is fontosak a klímavédelem szempontjából. Ennek megfelelően mindkét egyesület további ültetésekre készül, igaz, a tárgyalások a járvány miatt is lassabban folynak, mint általában, de egyebek mellett Budapesten sem lehetetlen, hogy a jelenleg parlagon lévő területeken közösségi finanszírozású erdőket telepítsenek a közeljövőben.